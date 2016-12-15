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Bakan Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile toplam 6 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlunun diplomasi trafiği

15 Aralık 2016 20:38

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgide, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasındaki telefon görüşmelerinde Halep’teki sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin ve bunun için dün akşam sağlanan ateşkes konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin yoğun çabaları ve diplomatik girişimleri sonucunda elde edilen ateşkesin muhafazasının taşıdığı önemi vurguladığı, ateşkes anlaşmasına riayet edilmesinin ve sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinde kaydedilecek gelişmenin, ülke genelinde bir ateşkes için örnek teşkil edebileceğinin ve uzun vadede siyasi çözümün zeminini oluşturacak koşullara imkan oluşturulabileceğinin altını çizdiği belirtildi.  

Musa Erdoğan

Etiketler: 6 telefon görüşmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif


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