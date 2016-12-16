Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, görüşmesinde Halep başta olmak üzere Suriye’deki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgide, Bakanı Çavuşoğlu’nun, Halep’ten sivillerin tahliye edilmesi için Türkiye’nin gerek sahada gerek diplomatik kanallarda yoğun bir çaba sarfettiğini, tahliye bağlamında rejim ve destekçileri tarafından çıkarılan engellemeleri gidermek için de gerekli temasları yaptığını ve Türkiye’nin insani yardım açısından elinden geleni yaptığını ifade ettiği belirtildi. Bakan Steinmeier’in ise Halep bağlamında Türkiye’nin endişelerini paylaştıklarının altını çizdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Şansölyesi Angela Merkel arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Alman tarafınca dile getirilen Halep’ten tahliye edilen kişilere yönelik Almanya’nın yapabileceği yardımlar gündeme geldiği belirtildi. Her iki Bakan konuyla ilgili olarak Türk ve Alman uzmanların ve yardım kuruluşlarının doğrudan temas halinde olmaları hususunda mutabık kalmış ve Bakan Çavuşoğlu, yaşanan dram karşısında diğer Avrupalı ülkelerin de desteklerini arttırmasının önem taşıdığını ve Türkiye olarak bu yönde çaba göstereceğini belirtmiştir denildi.

Musa Erdoğan