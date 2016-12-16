Diğer
Kategoriler

Bakan Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlunun diplomasi trafiği

16 Aralık 2016 19:23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, görüşmesinde Halep başta olmak üzere Suriye’deki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgide, Bakanı Çavuşoğlu’nun, Halep’ten sivillerin tahliye edilmesi için Türkiye’nin gerek sahada gerek diplomatik kanallarda yoğun bir çaba sarfettiğini, tahliye bağlamında rejim ve destekçileri tarafından çıkarılan engellemeleri gidermek için de gerekli temasları yaptığını ve Türkiye’nin insani yardım açısından elinden geleni yaptığını ifade ettiği belirtildi. Bakan Steinmeier’in ise Halep bağlamında Türkiye’nin endişelerini paylaştıklarının altını çizdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Şansölyesi Angela Merkel arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Alman tarafınca dile getirilen Halep’ten tahliye edilen kişilere yönelik Almanya’nın yapabileceği yardımlar gündeme geldiği belirtildi. Her iki Bakan konuyla ilgili olarak Türk ve Alman uzmanların ve yardım kuruluşlarının doğrudan temas halinde olmaları hususunda mutabık kalmış ve Bakan Çavuşoğlu, yaşanan dram karşısında diğer Avrupalı ülkelerin de desteklerini arttırmasının önem taşıdığını ve Türkiye olarak bu yönde çaba göstereceğini belirtmiştir denildi.  

Musa Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç