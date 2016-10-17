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Bakan Çavuşoğlu’nun kardeşi kazada yaralandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, Antalya’nın Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Bakan Çavuşoğlunun kardeşi kazada yaralandı

17 Ekim 2016 12:01

Edinilen bilgiye göre, pazar günü saat 08.00 sıralarında Serik istikametinden Manavgat istikametine giden Muzaffer Kaya’nın kullandığı 07 NHT 81 plakalı VIP minibüs, Hakan Tongücü’nün kullandığı 07 EL 282 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Muzaffer Kaya ile araç içerisinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi 35 yaşındaki Aydın Çavuşoğlu ile Nihat Tufan (35) ve Lyuduyla Tufan (37) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Serik ve Antalya’daki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.  

Sedat Temel

Etiketler: Bakan Çavuşoğlu, kardeşi


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