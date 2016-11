Bakan Çelik, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerini sorularını cevapladı. Çelik, havzaların toprak analizinin gerçekleştirildiğini belirterek, “941 havanın toprak analizi gerçekleştiriliyor. Burada hangi oranda formatta gübre kullanılacağı gübre kılavuzu ile ortaya çıkacak. 941 gübre kılavuzu olacak” ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkta açıklarının olduğunu söyleyen Çelik, “400-500 bin hayvan ithalatımız var. Et açığı her yıl artacak. 3 milyon misafirimiz var, 30-35 milyon turist buraya geliyor. Kişi başı et tüketimi de artıyor. Et tüketim 14.6 kilogram. Büyükbaş hayvanda yüzde 30 destek veriyoruz. Çocuk ölümünü engellemek için nasıl mücadele verdiysek hayvan ölümünü engellemek için de mücadele vereceğiz. Meralar düşük bedelle tahsis edilecek. Buzağıyı dördüncü aya getirenler buzağı başına yetiştirici bölgelerde 750 lira destek alacak. Profesyonelce işletmelere dönmeli. Meralarla bütünleşmeli” dedi.

Yurtdışında tarım arazilerinin olduğuna yönelik soruya Çelik, “Bütün gelişmiş ülkeler yurtdışından tarım arazilerine göz dikmiş durumda. Kendi kendine yeterli olmayanlar özellikle Afrika coğrafyası üzerinde değerlendirme yapıyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Umur Öztürk