AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AB Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak'ın talebi üzerine telefonda görüştü. Bakan Çelik, Dışişleri Bakanı Lajcak’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gösterdiği dayanışma ve Türkiye-AB ilişkilerinin ileri götürülmesi için sergilediği vizyon ve devlet adamlığı için teşekkür etti.

AB tarafından yapılan son açıklamalar, AB Komisyonu’nun İlerleme Raporu ve bazı AB ülkelerinin Büyükelçiliklerinin son günlerde Ankara’da sergiledikleri tutum hakkında Türkiye'nin hassasiyetlerini muhatabıyla paylaşan Çelik, başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelenin süreceğini, terör örgütlerine destek olan çevrelerle de mücadele edileceğini, terör örgütlerinin sivil, siyasi ve yargıdaki destekçilerine de müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Bakan Çelik, Türkiye-AB ilişkilerine eleştirel açıklamalar yerine ilişkileri ileriye taşıyacak yapıcı fikirler ve işbirliği önerilerinin hakim olması gerektiğini, Slovak Dönem Başkanlığı’nın bu amaçla önemli çaba sarf ettiğini bildiklerini kaydetti.

Türkiye'nin savunduğu ortak değerler olan hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları alanlarında da Türkiye ve AB’nin daha güçlü dayanışma ve işbirliği içinde olması gerektiği görüşünde olduğunu ifade eden Bakan Çelik, yapıcı tutumu ve diyaloğa önem veren anlayışı için Bakan Lajcak’a özellikle teşekkür etti.