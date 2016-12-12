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Bakan Çelik: 'Anlamayanlar çok daha şiddetli mukabele görecek'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul’daki saldırıda şehit olan polis memurunun Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki taziyesine katılarak, "Bu ülkenin kalkışması, gelişmesi, birliği ve dirliğinden rahatsız olan çevrelere taşeronluk yapanlara milletimiz artık dur diyor. Şehitlerimiz de göğüsleriyle, kanlarıyla dur diyorlar, bunu anlamazlarsa çok daha şiddetli bir şekilde mukabele göreceklerini buradan ifade ediyoruz" dedi.

Bakan Çelik: Anlamayanlar çok daha şiddetli mukabele görecek

12 Aralık 2016 16:42

Yenişehir Mahallesi'ndeki taziye evine gelen Bakan Faruk Çelik, şehit polis memuru Süleyman Sorkut’un ailesine başsağlığında bulundu. Bir süre şehit polis memurunun babası Cuma Sorkut ile konuşan Çelik çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa, İstanbul’daki bu menfur saldırıda 3 şehidini bugün toprağa veriyor. Dün Süleyman kardeşimiz Siverek’te toprağa verildi. Bugün Mehmet ve Enes kardeşlerimizin merasimlerine katıldık. Bugün de Siverek’te Süleyman kardeşimizin taziyesine iştirak ettik. Tabi çok acı bir olay, bu bölgede uzun yıllardır terörün ne gibi cinayetler işlediğine tüm bölge halkı şahit, biz de şahidiz ve netice itibariyle son olaylarda gerçekten yaralarımız bir kez daha tazelendi. Umuyor ve diliyoruz ki bu son olur, vatandaşlarda aslında bugün gerek cenaze merasiminde gerekse taziyede gördüğümüz hiçbir amacı olmayan, hedefi olmayan yani millet açısından diyorum ama gerçek amaçları belli. Bu ülkenin kalkışması, gelişmesi, birliği ve dirliğinden rahatsız olan çevrelere taşeronluk yapanlara milletimiz artık dur diyor. Şehitlerimiz de göğüsleriyle, kanlarıyla dur diyorlar, bunu anlamazlarsa çok daha şiddetli bir şekilde mukabele göreceklerini buradan ifade ediyoruz ve inşallah bu bölge huzura hasret, huzur şehri aslında. Çok çeşitliliği barındırıyor ama huzur içerisinde yaşıyor insanlar. Bu taşeronların dışarıdan taşıma fikirlerle buradaki huzuru bozmaya çalışmaya güçleri yetmeyecek inşallah. İnşallah ilelebet bir ve beraber yaşayacağımızı ifade edeyim” şeklinde konuştu.

Şehitlere rahmet dileyen Bakan Çelik ardından dün Viranşehir yolunda meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği Gökhan ailesinin taziyesine katıldı.

Çelik’e Siverek temaslarında AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz eşlik etti.

Bakan Faruk Çelik Siverek temaslarının ardından Şanlıurfa’ya hareket etti.

Cuma Sarı


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