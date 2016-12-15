AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Berlin’de Türk ve Alman medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları” toplantısına katıldı. Bakan Çelik, burada yaptığı açıklamada 18 Mart mutabakatının vize serbestisi, fasılların açılması, birebir anlaşması, gönüllü yerleştirme, geri kabul anlaşması gibi konuların yer aldığı tek bir dosyayı içerdiğini belirterek, “Gönüllü yerleştirme konusunda şimdiye kadar gönüllü yerleştirme ile AB ülkelerine 54 bin kişi yerleştirilecekken, bu sayı 3 bini bulmamıştır. Biz bir günde 100 bin kişiyi misafir ettik, sınırlarımızı açık tuttuk. Ama AB’de pek çok ülkenun 200-300 kişi için ciddi pazarlık yaptığını ya da bu konuları referanduma götürmek istediğini duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine ilişkin aldığı karara değinen Bakan Çelik, “Hukuki bağlayıcılığı olmayan vizyonsuz bir karar bu” dedi. Bakan Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye ile AB ilişkileri sadece terörle mücadeleye, sadece göçle mücadeleye indirgenemez. Almanya’da da muhataplarımızla bunu paylaştık. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Almanya’da doğru anlaşılabilmesi için, Almanya’nın Türkiye’de doğru anlaşılabilmesi için daha güçlü diyalog kanalları kurmamız gerektiği konusunda iyi bir yaklaşım gördük. Önümüzdeki dönemde ortak değerlerimiz olan demokrasinin, hukuk devletinin karşı karşıya kaldığı meydan okumaları var. Bu meydan okumalara karşı Türkiye, AB ile beraber çalışma, beraber proje üretme konusunda büyük bir kapasiteye sahiptir.”