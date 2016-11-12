AK Parti Konya İl Teşkilatı'nın danışma meclisi toplantısı Konevi Kültür Merkezinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Konya Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, teşkilat yöneticileri ve belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Musa Arat, ülke ve İslam ümmetinin hayrına olacağını düşündükleri değişim ile karşı karşıya olduklarını söyledi. İl Başkanı Arat, “Biz inanıyoruz ki 14 yıllık AK Parti iktidarının tacı başkanlık sistemine geçiş olacak. Bu zamana kadar da üzerimizde hep yazılıp çizilen, üzerimizde oynanmaya çalışılan tüm oyunları inşallah başkanlık sistemiyle bertaraf ederiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek ise, yeni seçimlere hazır olduklarını belirtti. Akyürek, “Üst üste yaşadığımız seçimler teşkilatımızı yormamış yeni koşullara yeni mücadelelere yeni seçimlere hazır durumdayız. Yüzde 50’lerle başlayan yüzde 60’larla yüzde 70’lerle devam eden tren bundan sonra sandık konulduğunda inşallah yüzde 80’leri bulacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da konuşmasında, Başkalık Sistemini hayata geçirecek olanların kendileri olduğunu söyleyerek, “Evet referandumu halk ile yapacağız ama motor burası. Ben inanıyorum ki bu konuda en hazırlıklı teşkilatlardan ve illerden bir tanesinin Konya. Bunu birebir aynel yakin, ilmel yakin, hakkel yakin biliyorum. Ben size inanıyorum güveniyorum. Bu teşkilatlar bu güne kadar liderini asla mahcup etmedi. Lideri de bu teşkilatları hiç mahcup etmedi” şeklinde konuştu.

"Rejim değiştirmiyoruz"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise Başkanlık Sisteminde rejim değişikliği olmayacağını dile getirdi. Bakan Çelik, "İstikrar olduğu için fitne nüfuz edemez. İstikrarın devam etmesi gerekiyor. Biz rejim değiştirmiyoruz, sistem değişikliği olacak. İstikrarı güçlendirmek için sistemi değiştireceğiz. Şimdi parlamenter sistemde yasama yürütme iç içe. Ben AK Parti grubundan çıkmış bakanım. Aynı zamanda milletvekiliyim. Bakan olmadığım zaman milletvekili olarak görevime devam ediyorum. Yani bu yürütme görevini yaparken iç içe geçmiş durumdayız. Başkanlık sisteminde böyle değil ki. Bakan dışarıdan atanacak, milletvekili bakanı sorgulayacak hesap soracak. Yani denetim görevi çok daha sağlıklı bir şekilde işleyecek. Daha verimli bir şekilde hem icra hem de denetim konuları gündeme gelmiş olacak” dedi.

“Abla kazanamadı, Trump kazandı”

Bakan Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün ihaneti ibadet haline getirdiğini ve vatana ihaneti hizmet diye millete takdim ettiklerini, şantaj ile topladıkları paralara da himmet dediklerini söyledi. Çelik bütün bu kavramların çok anlamlı olduğunu belirterek, “Foyaları ortaya çıkıp kaçmaya başlayınca da bu kaçışa da hicret demeye başladılar. Hicret kim? siz kim? Şimdi de ABD’den mezar arıyorlar, mezar bulmuşlar ve buna da gurbet mezarlığı diyorlar. Tam da bu esnada Amerika’da abla seçimi kazanacaktı, abla kazanamadı Trump kazandı” dedi.

“Bizde devlete olağanüstü hal var”

Fransa’nın tek bir terör olayı ile komaya girdiğine değinen Bakan Çelik, “Komadan çıkamıyorlar şu anda. Onların yaşadığını bu olay karşısında bir yıldır olağan üstü halden çıkamıyorlar bizim yaşadıklarımıza baktığınız zaman bizde olağan hal var, ama bizde devlete olağanüstü hal var. Vatandaşın normal bir şekilde hayatını sürdürdüğünü hep beraber görüyoruz. Millete olağan hal, devlete olağanüstü hal şeklinde bir tabloyu gerçekleştirdik. Çünkü biz birileri gibi komaya giren bir millet, tarih boyunca da olmadık. Şimdi de Allah’ın izni ile dimdik ayaktayız. Bütün şer güçlerine karşı dimdik ayakta olacağız” şeklinde konuştu.

“Burası dingonun ahırı mı?

Herkesin kanun önünde eşit olduğu vurgulayan Bakan Çelik, “Bir suç isnat ediliyorsa sana git mahkemeye ifadeni ver. Bu isteniyor senden yani bu ifadeyi vermekten neden kaçınıyorsun? Suç işleme imtiyazı kimsede var mı? ‘Ben suç işleyebilirim kanunlar bana ilişmez’ böyle bir şey var mı? Böyle bir imtiyaz olur mu? Böyle bir şey söz konusu değil. Terör örgütü mensubu ve onun uzantısı siyasiler diyorlar ki ‘biz yargıyı tanımayız, demokrasiye de inanmıyoruz’ ne güzel ya. ‘Yargıyı tanımam, demokrasiye inanmam, sırtımı da terör örgütüne dayarım, yetkiyi de milletten alırım, talimatı da dağdan alırım’ ulan burası dingonun ahırımı be” diye konuştu.

Ömer Sayın

