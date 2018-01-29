Bakan Çelik: 'CHP'nin ÖSO düşmanlığının 'mutfakta kim var' sorusu ile düşünülmesi elzem'

Bakan Çelik, CHP'nin ÖSO düşmanlığı yapmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Suriye’de Esad’ın katliam politikasına kalıcılık sağlamaya çalışanların ilk hedefinin hep ÖSO olduğunu belirten Çelik, "ÖSO’ya saldırmanın arkasına başka şeyleri himaye etme politikası saklandı. ÖSO’ya saldıranların diğer bir amacı da Suriye içinde PKK’ya devletimsi yapılar kurdurma politikasını yürütmek oldu. Suriye içinde Suriye halkının meşru gücünü devre dışı bırakmaktı amaçları. Bunun yerine başka yapılar kurmaktı. ÖSO’yu devre dışı bırakabilseler o zaman meşru Suriye muhalefetini de etkisiz hale getirme yolunda büyük adım atmış olacaklardı. Uluslararası topluma da PKK ve benzerlerini muhatap olarak sunacaklardı. Suriye için hayırlı olmayan düşünce ve projelere sahip olanların yıllardır ÖSO’ya karşı yürüttüğü kara propaganda başarılı olamadı. ÖSO’nun olduğu her yerde rejimin katliamlarına ve PKK terörüne set çekildi. Bu nedenle ÖSO’yu bazı dış odakların yıpratma gayreti anlaşılıyor. Bunun sebeplerini ve aktörlerini biliyoruz. Burada üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken CHP’nin ÖSO düşmanlığı yapmasıdır. TSK’nın Suriye’de meşru güçlerle işbirliği yapması son derece doğrudur. Buna karşı çıkanların hangi projelerin yanına düştüğü açıktır. Suriye’de meşru güçler etkisiz kaldığı zaman hangi terör odaklarının devletimsi terör yapıları kuracağı bellidir. Bugün ÖSO düşmanlığı yapan CHP, ÖSO düşmanlığının kimlere Suriye’de terör devletçiği kurdurmak için yapıldığını bilmiyor olamaz. CHP’nin ÖSO düşmanlığının artık, 'mutfakta kim var' sorusu ile düşünülmesi elzemdir" açıklamalarında bulundu.

Yağmur Yıldız