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Bakan Çelik, CHP'ye yüklendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, birtakım ziyaretler için geldiği Eskişehir'de, Başkanlık Sistemi konusunda yaptığı konuşmada CHP'ye yüklendi. Çelik, "Birileri, 'İpler bizim elimizde olsun, dilediğimiz zaman kukla gibi oynatalım' istiyor. Yok arkadaş, millet ne derse o olacak" dedi.

Bakan Çelik, CHPye yüklendi

29 Ocak 2017 19:59

Bakan Faruk Çelik, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye buluşmaları programlarının ikinci ayağına katıldı. Tepebaşı ilçesinde bir salonda düzenlenen buluşmaya Bakan Çelik'in yanı sıra, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Daha sonra partililere seslenen Bakan Çelik, Başkanlık Sistemi konusunda CHP'nin takındığı tavrı eleştirdi. CHP'nin kaosla eşit olduğunu aktaran Bakan Çelik, "2002 yılında iktidar olduğumuzda, 'Yüzde 34, yüzde 66'yı idare eder mi?' diyorlardı. Buyurun, şimdi yüzde 51 idare etsin. Olmaz diyorlar. Yüzde 34'e de, yüzde 51'de karşıyız olur mu? Ya siz neyden yanasınız Allah aşkına? Fikirsizler, fikirsiz. Bunlarda fikir yok. Kimse monarşiden yana değil, herkes Cumhuriyet'in kazanımlarından yana. Onun için hiç kimse bunu istismar etmesin. Yaptığımız sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği Allah'ın izniyle olacak ve Türkiye daha da hız kazanacak. Hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşacağını herkesin bilmesini istiyorum. Mecliste, meclisin seçmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O günü genel başkanı Deniz Baykal da şu an milletvekilidir. Bende grup başkan vekiliydim. Mecliste seçtirmediler. Ya niye seçtirmediniz? Süleyman Demirel beyi, Özal beyi, Ahmet Necdet Sezer beyi seçerken seçiliyor da, Abdullah Gül bey niye seçilmiyor? Seçtirmediler, 'Çünkü siz farklısınız' dediler. Hukukta var mı yeri? Yok. 'Hukuk mukuk dinlemeyiz, biz böyle istiyoruz, böyle olacak' dediler. Biz de, 'Siz böyle diyorsanız bizde millete sorarız. Bakalım millet ne diyor?' dedik. Ne dedi millet? 'Hiç kimseye bırakmıyorum. Ben vereceğim Cumhurbaşkanının kim olacağının kararını' dedi. Bu ortamın oluşmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiç konuşmasınlar bugün. O gün Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı Türkiye'de kaos yoktu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi demek, kaos demek. Cumhuriyet Halk Partisi demek, huzursuzluk demek. Cumhuriyet Halk Partisi demek, ülke için değil, kendi içerisinde de huzursuzluk demek. Birileri, 'İpler bizim elimizde olsun, dilediğimiz zaman kukla gibi oynatalım' istiyor. Yok arkadaş, millet ne derse o olacak. Millet 'Otur' derse oturacağız, 'Kalk yürü' derse, kalkıp yürüyeceğiz" dedi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak


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