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Bakan Çelik: 'Çığ altındaki ülkeye çağ atlattık'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti kadrolarının çığ altında olan Türkiye'ye çağ atlattığını belirterek, "Bir üst akıl, planlayıcılarıyla bölgeye, dünyaya, ülkemize yön verme gayreti içinde olanlar uzun süre başardılar. Bizim iktidarımızla tosladılar” dedi.

Bakan Çelik: Çığ altındaki ülkeye çağ atlattık

03 Şubat 2017 21:58
Bakan Çelik: 'Çığ altındaki ülkeye çağ atlattık' - Tıkla İzle

Van'da kırsal kalkınma ve IPARD destekleri ile ortak akıl toplantılarının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Çelik, burada yaptığı açıklamada uzun yıllardır siyasetin içinde yer alan biri olduğunu söyleyerek, mahallede sandık müşahitliğinden mahalle temsilciliğine, il başkanlığından genel başkan yardımcılığına, bakanlığa kadar partinin tüm kademelerinde görev aldığını belirtti. Bakan Çelik, "Artvin'in kırsal bir bölgesinde dünyaya geldim. Bursa'da yaşıyorum. Şanlıurfa milletvekilliği yapıyorum. Bu özelliklerle Türkiye'de ne olup bittiğini bizzat yerinde görme şansına sahip oldum. AK Parti'yi hayatlarını millete atfeden bir siyasi yapı olarak görüyorum. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Çığ altındaki ülkenin çağ atlaması için çok çaba gösterdik. Bunda Başbakan ve bakanların yanı sıra teşkilatlarda görev yapan parti mensuplarının da çok büyük emekleri var" şeklinde konuştu.

"Bir üst akıl, planlayıcılarıyla ülkemize yön verme gayreti içinde"
Bölgede, dünyada ilginç şeyler yaşandığını aktaran Çelik, "Bu memlekete 200 yılı aşkın aleni buyruk olmaya başlamış, 'yönetemezsin' diye baskılar uygulamış, önüne reçeteler konmuş anlayışa dur diyeceğimiz bir sürecin içindeyiz. 200 yıldır önümüze bu faturaları koyan, üst akıl diye bir şey var. Geriye 15 yılda yaşadığımıza bakıldığında bir üst akıl tarafından planlandığını görmemek için saf olmak gerekiyor. Gezi olayları, Abdullah Bey'in seçilmemesi için hukuksuz uygulamaların yapılması, kapatma davaları açılması. Bir üst akıl, planlayıcılarıyla bölgeye, dünyaya, ülkemize yön verme gayreti içinde olanlar uzun süre başardılar. Bizim iktidarımızla tosladılar. Kendilerine çıkış yolu bulamadılar. Uzun süredir üst akılla, üstün aklın mücadelesi var. Üstün akıl millettir. Alpaslan Malazgirt'e gelirken, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken, Çanakkale'yi Mustafa Kemal arkadaşlarıyla gezilmez hale getirdi. Hepsinde üst akıl mağlup oldu, üstün akıl galip geldi. 15 Temmuz'da da üstün akıl duruma müdahale etti, onlara geçit vermedi. Bu önemli bir noktadır. Millet arkanızda ise yürüyebiliyorsunuz. Millete teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, ülke üzerinde nasıl oyunların oynandığını vatandaşların ve teşkilatların çok iyi bildiğini ifade ederek, bölgede gençlerin iş bulduğu, ekonominin canlanmaya başladığı anlarda bombaların patlatıldığını söyledi. Bakan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Van, Şanlıurfa, Diyarbakır ülkenin geleceğe taşınmasında lokomotif görevi yürütecek. Teşkilatlarımızda makul, akıllı, tek yüzlü politikayı yerleştirmemiz gerekiyor. Allah, bizi tek yüzlü yaratmıştır. Bu bölgenin yaşanan sıkıntılardan çıkışı, bölge halkının net duruş sergilemesine bağlıdır. Devletimiz şu anda hakim ama birileri rahat durmuyor. Açık bir yer arıyorlar. Bu ortamı gençler üzerinde bulamamaları gerekmektedir. Birlikte tek yüzlü duruşu sergilememiz gerekiyor. Bölge halkı mayası itibariyle buna çok müsait. Teşkilatlarımız çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata çok ihtiyacı yok. Bazı zamanlar belki oyların azalmasına neden oluyoruz. Çünkü kendisi sevilen bir lider. Ama ilk günden itibaren teşkilatlara önem veriyor. Bu nedenle teşkilatlarımız bizim için çok önemli."

Bugün katıldığı toplantılarda Van'ın sahip olduğu potansiyele bir kez daha tanıklık ettiklerini aktaran Çelik, referandum konusuna da değinerek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu için partiler, sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Demek ki yüzde 51 yakalamak için sivrilikler törpülenebiliyor. Kutuplaşmayı değil daha büyük kitlelerin birleşmesini sağlayacak bir sisteme Türkiye'nin yol almaya başladığını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Eski Başbakan Yardımcısı ve Van Milletvekili Beşir Atalay ise uzun süredir gündemde olan Van Et ve Balık Kombinası için de Bakan Çelik'in müjde verdiğini söyledi. 

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda'nın konuşmasının ardından Bakan Çelik, kentten ayrılmak üzere Ferit Melen Havalanı'na gitti.

Atilla İdiz - Murat Dalgın


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