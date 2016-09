Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, NTV'de katıldığı canlı yayında et fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Et fiyatlarının stabil hale geleceğini belirten Çelik, "Kurban bayramında piyasaya baktığımızda 3 milyon 864 bin büyük ve küçükbaş hayvan kesildi. Bayram sonrası ESK'ya hayvan iadesi olmadı. Eylül ayı bitene kadar üreticilere 27 bin hayvan dağıtılacak. Fiyatlarda bir oynama olmadı. Et fiyatları önümüzdeki günlerde çok daha stabil hale gelecek ve üretici zarar etmeyecek" dedi.