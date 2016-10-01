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Bakan Çelik: 'Fındık desteğinde başvuru süresi uzatıldı'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, fındık desteğinde başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Çelik: Fındık desteğinde başvuru süresi uzatıldı

01 Ekim 2016 10:57

Bakan Çelik, 2015 yılı ürünü fındık alan bazlı gelir desteği başvuru süresinin uzatılması hakkında yaptığı açıklamada, “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2015 yılı ürünü fındık alan bazlı gelir desteği müracaatları, 01 Nisan 2016 tarihinde sona ermişti.
Bu dönemde, müracaat eden 383.693 üreticiye 825 milyon TL alan bazlı gelir desteği ödemesi yapıldı. 2015 yılı müracaatlarının 2015 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) kayıtları sona erdikten sonra başlaması nedeniyle bazı çiftçilerimiz zamanında müracaat edememişlerdir" ifadesini kullandı.

"Türkiye genelinde 16 ilde yaklaşık 10 bin fındık üreticisinin ÇKS kaydı olduğu halde öngörülen süre içinde müracaat yapamadığı tespit edilmiştir" diyen Bakan Çelik şunları kaydetti:
"Söz konusu çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla başvuru süresinin 28.10.2016 tarihine kadar uzatılması için Bakanlar Kurulu Kararı Değişikliği hazırlanmış olup Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdik.” 

Etiketler: faruk çelik, Fındık destek ödemeleri


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