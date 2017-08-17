Bakan Çelik: 'İnsanlığın başındaki en büyük belalardan bir tanesi DEAŞ terör örgütüdür'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB Bakanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Çelik, Kıbrıs meselesiyle ilgili, “Bizim rolümüz son derece pozitif olmuştur. Şunun altını çizmek isterim; kapsamlı müzakereler sona ermiştir. Herhangi bir şekilde müzakereler dondurulmuş ya da askıya alınmış değildir. Rum tarafının bu müzakere çerçevesi içerisinde bir çözüme ulaşmak istemediği görülmüştür. Kapsamlı müzakereler sona ermiştir. Bunun askıya alınması ya da dondurulması diye bir şey söz konusu değildir. Bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili Birleşmiş Milletler tarafıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti gerekli istişareleri sürdürerek gerekli adımları atacaktır" şeklinde konuştu.

“Kuşkusuz insanlığın başındaki en büyük belalardan bir tanesi DEAŞ terör örgütüdür”

Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Aramızda yakın istişare ettiğimiz DEAŞ, PKK terör örgütü, Fethullahçı Terör Örgütü gibi terör örgütleri ve genel olarak terörle mücadeledir. Kuşkusuz insanlığın başındaki en büyük belalardan bir tanesi DEAŞ terör örgütüdür. Biz PKK ve FETÖ’nün ülkemize dönük tehditlerini ve faaliyetlerinin DEAŞ terör örgütünden farksız olduğunun altını çiziyoruz. Bu konuda İngiltere ile terörle mücadele konusunda güçlü bir dayanışma içerisindeyiz. Bundan sonra da bunun daha da artacağına inanıyoruz.”

"İslam karşıtlığına karşı antisemitizme karşı da beraberce mücadele etmeye devam edeceğiz"

“Son zamanlarda beraberce tartıştığımız ve konuştuğumuz İslamofobi ve antisemitizmle mücadele gibi konularımız var kendi aramızda” diyen Çelik, “Maalesef yakın zamanda İngiltere’de bir camiye saldırı oldu. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde oluyor. Bu tip insanlık suçlarına karşı göçmenlere dönük bu nefret suçlarına karşı İslam karşıtlığına karşı antisemitizme karşı da beraberce mücadele etmeye devam edeceğiz. Kapsamlı bir dosyamız var kendisiyle Avrupa dosyası var. Kıbrıs meselesiyle gelinen durumu konuşacağız. Terörle mücadeleyi konuşacağız. Bu bahsettiğim nefret suçlarıyla mücadele konusunda nasıl dayanışacabileceğimizi konuşacağız. Eylül ayı içerisinde ben de İngiltere’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğim. Bu temaslarımızı sürdürüyoruz. bunu sürdürmekten çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

İlker Turak - Fatih Erdoğan

