Bakan Çelik, “Hemen arkamızdaki coğrafyanın kan gölüne dönmesine sebep olan bir silah satışı yarışını söyleyenler, bir taraftan da barış kavramını nasıl ağızlarına alıyorlar doğrusu anlamakta zorlanıyorum. Darbelere ses çıkaramayanların demokrasi söylemleri de çok anlamlı. Ne kadar büyük bir iki yüzlülüğün yaşandığını hep beraber görme durumuyla karşı karşıya kaldık” dedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından 'Yapısal Sorunlar Perspektifinden Verimlilik ve Gıda Enflasyonu' konulu konferans bugün Levent'te bulunan Tekfen Tower'da düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik gerçekleştirdi.

“Terörün ortak tanımında bir masa etrafında insanlar buluşmak ve anlaşmak durumundalar”

Bilgi çağının terör çağına dönüştüğü bir süreç yaşadığımızı söyleyen Bakan Çelik, “Geçmişin medeniyet havzası diye tanımlanan Ortadoğu coğrafyası bugün ne yazık ki kan gölü haline dönmüş bulunmaktadır. Savaşlar artık taşeronlar eliyle icra ediliyor. Çocuk cesetlerinin sahillerimize vurduğu milyonlarca insanların mülteci konumuna düştüğü bilgi çağının adete terör çağına dönüşme sürecini yaşıyoruz. İnsanın çok olduğu dünyada insanlığın kıt olduğu ve değerlerin değil çıkarların ön plana çıktığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Dünya küreselleşiyor ama sorunların da küreselleştiği bir dönem yaşıyoruz. Meselelere maalesef Türkiye'den başka insani gözle bakan çok az sayıda ülke olduğunu da ifade etmek istiyorum. Terör, terör örgütü gibi kavramlarla ilgili uzlaşamayan bir dünyada yaşıyoruz. Yani en açık kavramlar, kolay uzlaşılacak kavramlar ama ne yazık ki dünya bu kavramlar konusunda dahi bir masa etrafında bir araya gelemiyor. Böyle bir garip dünya fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Bu fotoğraf terör örgütlerinin arayıp da bulamadığı bir fotoğraftır ve onlara alan açmaktan başka da bir işe yaramadığı da hep beraber görüyoruz. Artık dünya bu yaşadığımız süreçler noktasında bir karar aşamasındadır diye düşünüyorum. Terörün ortak tanımını yapmak zorundayız. Terörün ortak tanımında bir masa etrafında insanlar buluşmak ve anlaşmak durumundalar. Aksi taktirde terör ilaçlara bağışıklık kazanan virüsler gibi format değiştirerek yoluna devam ediyor. İşte PKK gibi bir terör örgütü anayasayı hedef alıyor. Diğer taraftan DAEŞ gibi bir terör örgütü kutsal değerlerimiz istismar ederek ne yazık ki en vahşi barbarlığa imza atıyor. Diğer taraftan FETÖ gibi anayasal düzenin kılcal damarlarına, kurumlara yayılarak, devleti işgal ederek kamuyu işgal gibi bir görevi kendisine edinmiş zavallılar bu ve dünyanın vaziyetinden dolayı format değiştirerek nasıl bir dünya insanlığının başına bela olduklarını gösterme açısından son derece önemli bir kaç çarpıcı gerçek” diye konuştu.

“Ne kadar büyük bir iki yüzlülüğün yaşandığını hep beraber görme durumuyla karşı karşıya kaldık”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik sözlerine şöyle devam etti:

“Terör örgütleri farklı harflerden oluşuyor. Ama besledikleri karanlık ruh hiç bir zaman değişmedi ve değişmeyecek. Bizim bütün terör örgütleri karşısında tavrımızın net olması son derece anlamlıdır. Bütün dünya ülkeleriyle temaslarımızda öteden beri Türkiye Cumhuriyeti olarak aynı vurguyu yapıyoruz. Terörün seni beni, sana yakını bana yakını, sana uzağı bana uzağı olmaz. Tanımının ısrarla dünya kamuoyuna duyurulması için büyük bir çaba içerisindeyim. Ama aynı samimiyeti diğer ülkelerden görmediğimizi de bu toplantı vesilesiyle ifade etmek istiyorum. Çağdaşlık adına parlamentolarında terör örgütlerine sergi açtırabiliyorlar. Terör örgütlerine meydanlarda çadır kurdurabiliyorlar. Ve bunun adı da samimiyet oluyor. Bunu samimiyetle bağdaştırmak mümkün mü? Taktirlerinize sunuyorum. Ülkelerin barış söylemlerini de nasıl samimi olarak değerlendireceğiz. Hemen arkamızdaki coğrafyanın kan gölüne dönmesine sebep olan bir silah satışı yarışını söyleyenler, bir taraftan da barış kavramını nasıl ağızlarına alıyorlar doğrusu anlamakta zorlanıyorum. Darbelere ses çıkaramayanların demokrasi söylemleri de çok anlamlı. Bir tarafta darbe girişimleri var. Uzun yıllardır parlamentodayım. Kopenhag kriterlerinin ve uyum yasalarının çıkarılması konusunda gecelerin geç saatlerine kadar ne mücadeleler verdik ama bugün bakıyoruz ki kriterleri tümden ortadan kaldıracak olan girişimler karşısında ne kadar büyük bir iki yüzlülüğün yaşandığını hep beraber görme durumuyla karşı karşıya kaldık.”

Doğan Can Cesur