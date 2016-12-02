Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Balıkesir'in Gönen ilçesinde zirai ilaç üreten bir fabrikanın açılışını yaptı. Açılışta konuşan Çelik, "Bütün dünyanın hemfikir olduğu konulardan birisi tarım ve hayvancılıktır. Bugün yaşanan sosyal olaylara baktığınızda dünyanın iki yakasını bir araya getirmek mümkün değil iken, tarım ve hayvancılık konusunda dünyanın bütünlük içinde hareket ettiğini görüyoruz. Herkes gelecekte gıdaya nasıl erişebiliriz, protein ihtiyacımızı nasıl karşılarız diye kara kara düşünmeye başladı. Bunun neticesinde tarıma çok ciddi destekler vermeye başladılar. Avrupa Birliği ülkeleri bütçelerinin yüzde 40'ını tarım ve hayvancılığa ayırmaya başladı. Türkiye, gelecekte sıkıntı yaşamamak için gerekli tedbirleri alma yolunda bir ülke. 2050 yılında dünya nüfusunun 9 buçuk milyara ulaşacağı, bugünkü üretimimizin yüzde 60 daha fazla üretilmesi halinde insanların açlıkla, yoksullukla karşılaşmayacakları bir tablo mevcut" dedi.

Yerli üretime destek olduklarını kaydeden Bakan Çelik, "Hayvan sağlığı demek insanların sofrasına gelen ürünlerin sağlıklı olması demektir. Bu anlamda Türkiye önemli adımlar attı. Mesela şap aşısı konusunda dışa bağımlıydık, şimdi yüzde yüz bizler tarafından üretiliyor ve komşu ülkelere de ihracat yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Faruk Çelik, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ile beraber 'hayırlı olsun' temennileri ile açılış kurdelesini kesti. Bakan Çelik, fabrikada depo alanlarını dolaştı.

Bahadır Demirçeviren - Güler Kavak

BALIKESİR