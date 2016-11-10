Bakan Yılmaz ile Çelik, Hakkari'de şehit düşen 25 yaşındaki sözleşmeli er Nurullah Çakır'ın cenaze törenine katıldıktan sonra Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Bakan Yılmaz ve Çelik daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin'i makamında ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki bakan ziyaretlerin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne geçti. Burada konferans salonunda kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Bakan Yılmaz, her yerde tarım yapılamayacağını belirterek, "Mutlaka tarımsal bir arazinin olması lazım. Yerine göre toprağın suyla birileştirilmesi lazım ki bereket olsun. Bilimin kalkınması gerekir ki ilave katma değerli ürünler elde edilebilsin. Bunun içinde yer lazım, toprak lazım, su lazım. Biz istiyoruz ki ülkemiz güçlü olsun. Biz istiyoruz ki insanımız daha zengin olsun. Geçmişe kıyasla gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydettik" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise tarımda gelinen noktanın küçümsenemeyecek kadar önemli bir nokta olduğunu ifade ederek, "Destekler 1.8 milyar lira destek verilirken 2016 yılı içerisinde yıllık 12 milyar ama toplamda 90 milyar bir destek sağlanmıştı. Bunlar önemli ama her şeyin mükemmel olması mümkün değil. Dertlenmemiz gerekiyor. Çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Geldik, gördük hepiniz masa başında çalışıyorsunuz. Tarım bakanlığı tarlada çalışır. Veteriner arkadaşı oturmuşuz akşama kadar yazıyor, çiziyor. Bu büyük sermayeyi böyle kullanma lüksüne sahip değiliz. Türkiye 147 milyar TL tarımsal hasılaya ulaştıysa sizler sayesinde ama yeterli olmadığını söylüyor isek yeni şeyler yapmamız gerekiyor. Üzerine yeni şeyler koymamız gerekiyor. Bizim teknik elemanlarımızın arazide olması lazım" diye konuştu.

Uğur Yiğit