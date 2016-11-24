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Adana'da ikinci bombalı araç

Bakan Çelik'ten AB'ye 'terör' tepkisi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valiliği'ne yapılan saldırının hedefinin doğrudan Vali Mahmut Demirtaş olduğunu ve saldırının cezasız kalmayacağını belirterek, saldırının faillerine kısa sürede ulaşmayı beklediklerini söyledi. Avrupa'ya da mesaj veren Bakan Çelik, “Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak söz konusuyken Avrupa'da basiretsiz, vizyonsuz tartışmalar sürüyor. Ne olursa olsun geri adım atmayacağız” dedi.

Bakan Çelikten ABye terör tepkisi

24 Kasım 2016 14:59

Sabah saatlerinde Adana Valiliği'ne yapılan, 2 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin incelemelerde bulunduktan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yapan Bakan Çelik, güvenlik güçlerinin terör bağlantılarını çözdüklerini ve kısa sürede faillere ulaşmayı beklediklerini söyledi.
Saldırının doğrudan Vali Mahmut Demirtaş olduğunu kaydeden Bakan Çelik, Türkiye Enerji Zirvesi nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da kentte olduğunu hatırlattı.
Türk askerine yönelik Suriye'de eş zamanlı saldırı olduğunu kaydeden Bakan Çelik, “Türkiye'nin son zamanlardaki etkinliklerinin, teröre karşı verdiği kararlı mücadele ve terör örgütlerine verdiği zararlar neticesinde bölgede bozulan bazı politik oyunlar nedeniyle çeşitli senaryolarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

“Kimsenin geri adım atacağı yok”
Bakan Çelik, şöyle devam etti: “Milletimiz darbeye karşı tek vücut olarak 15 temmuz darbe girişimine karşı koyma konusunda yürekliliklerini ispat etmişlerdir. Burada herhangi bir şekilde kimsenin geri adım atacağı durum yok. Nitekim Adana, terörle mücadelede en çok şehit veren illerin başında gelmektedir. Adana'da topyekun bu vatan savunmasına, terörle mücadele konusuna vurgu çok yüksektir. Ne olursa olsun bu çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek. Olayda zaaf var mıdır başka türlü değerlendirmeler var mıdır onlara bakılacaktır. Adana Valiliği, 15 Temmuz'da biliyorsunuz demokrasinin korunmasında görev gördü. Başta Vali Bey olmak üzere tüm yöneticiler milli iradeyi savunmak için son derece fedakar mücadele verdi. Oranın hedef alınması da dikkat çekici bir unsurdur.”

“Türkiye birbirine daha çok kenetleniyor”
Saldırının cezasız kalmayacağının altını çizen AB Bakanı Ömer Çelik, şöyle konuştu:
“Türkiye egemen bir hukuk devletidir, bunun iyi anlaşılması gerekir. Sık sık AB Bakanı olarak Avrupa'daki dostlarımıza da bunu anlatıyorum. Terörün ayak basmadığı yerlerde oturup bunları konuşmak kolaydır ama Suriye ve Irak'ta sınırımızın çerçevesinde bu kadar yüksek bir terörle mücadele söz konusu olduğu zaman Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak söz konusuyken Avrupa'da basiretsiz, vizyonsuz tartışmalar sürüyor. Ne olursa olsun geri adım atmayacağız. Bununla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Panik havası yaratmaya çalışıyorlar ama şunu bilsinler her saldırıdan sonra Türkiye birbirine daha çok kenetleniyor.

Fatih Keçe - Nuri Pir - Serkan Çetinkaya - Umutcan İşledici

 

Etiketler: Ömer Çelik


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