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Bakan Çelik’ten Adil Öksüz açıklaması

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü haberleri üzerine Türkiye’den Almanya’ya verilen notaya ilişkin, “Ülkemizdeki insanların öldürülmesinde ve darbe girişiminde açık sorumluluğu olan, Türk güvenlik makamlarınca aranan birisinin müttefikimiz tarafından himaye ediliyor olması, böyle bir ihtimalin söz konusu olması bile son derece üzücüdür” dedi.

Bakan Çelikten Adil Öksüz açıklaması

17 Ağustos 2017 12:28

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Bakanlığında gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü haberlerinin ardından konunun araştırılması için Türkiye'nin Almanya'ya nota vermesi ile ilgili, “Bu kriz referandum sürecinde bizim arkadaşlarımızın kendi vatandaşlarımızla buluşmasına izin verilmemesi ile başlayan bir süreç. Biz sürekli olarak hukuk içerisinde terörle mücadele konusunda uyarılarımızı Almanya’ya yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız PKK ile ilgili binlerce dosya verdi ve tek bir dosyayla ilgili geri dönüş yapılmadı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’nün önde gelenlerinin Almanya’da saklandığı açık. Bu Adil Öksüz meselesi çok açıktır" diye konuştu.

Bakan Çelik, "Almanya ile dost bir ülkeyiz, müttefikiz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz. Ülkemizdeki insanların öldürülmesinde sorumluluğu olan, darbe girişiminde açık sorumluluğu olan ve Türk güvenlik makamlarınca aranan birisinin bir müttefikimiz tarafından himaye ediliyor olması, böyle bir ihtimalin söz konusu olması bile son derece üzücüdür. Bu hükümeti temsilen bir sözcüye soruluyor ve sözcü, ‘Ben bunu teyit edemem, yalanlayamam da, doğrulayamam da' diyor. Biz bu yalanlayamam ve doğrulayamam sözünün diplomaside ne anlama geldiğini biliyoruz. Hiçbir demokratik devlet herhangi bir teröristi barındırmamalıdır. O zaman teröre karşı mücadeleden, müttefiklikten bahsetmenin anlamı kalmaz. Türkiye’ye karşı bir işgal girişimi yapılmıştır ve milletimizin fedakarlığı ile püskürtülmüştür. DEAŞ, PKK terör örgütü neyse FETÖ odur. DEAŞ’a karşı mücadeleye herkesi çağırıp diğer terör örgütlerini görmezden gelmek terörle mücadelede çifte standarttır” ifadelerini kullandı.  

İlker Turak - Fatih Erdoğan

Etiketler: FETÖ firarisi Adil Öksüz, Ömer Çelik


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