AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Park Zirve Emirgan Sütiş Restoran’da düzenlenen akşam yemeğinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki büyükelçilere Adana kebabı ve şalgam ikram etti. Yemek öncesinde AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Slovakya Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Büyükelçilerle birçok konuda beraber çalışıyoruz”

Bakan Çelik, büyükelçilerle uzun zamandır Adana programı yapmak istediğini kısmetin bugüne olduğunu belirtti. Çelik, “Bugün bizim için güzel bir gün. Kendileri bizim yakın çalışma arkadaşlarımız. Birçok konuda beraber çalışıyoruz. Bugün de güzel bir yemek yiyeceğiz. Kendileri için Adana yemekleri hazırlandı. Adana kebabı başta olmak üzere. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz çalışmaları yemekli bir ortamda devam ettireceğiz. Onları burada görmekten mutluyum. Epeydir bir Adana programı yapmak istiyordum. Bu vesile ile bir araya geldim. Onlar bizim yakın mesai arkadaşımız. Slovakya büyükelçisi kendisi Türkiye ile konularda hep ilgili bir arkadaşımız. Christian da yeni atandı. Kendisini de kutluyoruz. Yemekte birlikte olacağız.”

“Çelik’in şehrini ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum”

Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova da, gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, “AB üyesi büyükelçilerin bu güzel Adana şehrine seyahatini organize etmekten büyük gurur duyuyorum. Ayrıca bakan Çelik’in şehrini ziyaret etmekten ayrıca mutluluk duyuyorum. Sayın Çelik’e Adana’yı ziyaret edeceğimizi söylediğimiz de bu seyahatimize katılmayı hemen kabul etti. Çok güzel bir programımız var. İlk olarak dayanışmamızı göstermek için bombalı saldırının olduğu yeri çiçek bırakmak için ziyaret ettik. Vali ve Belediye Başkanıyla çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Çukurova Üniversitesi’nden son derece etkilendik. Küçük Suriyeli çocukların eğitim gördüğü okulda duygusal bir atmosferle karşılaştık. Adana Ticaret Odası’nın ekonomik başarısından etkilendik. Hepinize muhteşem ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de, Suriyeli mülteci çocuklarının eğitim gördüğü ve AB fonlarıyla yapılan Fatih Mehmet İlkokulunu ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yemeğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Fatmagül Demet Sarı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Öte yandan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve AB büyükelçileri’nin bulunduğu heyet yemek öncesi Adana Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici