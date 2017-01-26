Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Bakanlık toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik, Milli Tarım Projesi çerçevesinde tarımın temel konuları ve diğer alanlarda gerçekleştirdikleri değişiklikleri paylaşacaklarını ifade ettiklerini hatırlattı. Çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin yapmış oldukları düzenleme hakkında bilgiler vereceğini aktaran Bakan Çelik, ağırlıklı beslenme denince akla ilk gelen gıdalardan birinin süt olduğunu kaydetti. Sütün bir gıda olarak tüketiminin insanlıkla yaşıt olduğunu ifade eden Bakan Çelik, “İnsan vücudu doğumdan yaşlılığa her dönemde süte ihtiyaç duyuyor. Çünkü süt protein, kalsiyum, fosfor ve minareler açısından çok zengin bir gıda. Yarım litre süt, günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 70’ini, fosfor ihtiyacının yüzde 60’ını, iyot ihtiyacının yüzde 25’ini, B2-B12 vitaminlerinin yüzde 77’sini karşılamaktadır. Bu gün süt içen yarın bir takım ilaçlara servet ödememe durumuyla da karşı karşıya kalacaktır. Eğer süt içmiyorsanız ilaç giderlerinizin çok artacağı hususunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“Önümüzdeki yıllarda da okul sütü programını devam ettireceğiz”

Bakan Çelik, Türkiye’nin süt üretiminde kendi kendine yeterli bir ülke olduğunu dile getirerek, 20 milyon tona yakın süt üretiminin gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’nin süt açısından zengin olduğunu ancak tüketim açısından bakıldığında iyi noktada olmadığını vurgulayan Bakan Çelik, “Avrupa ülkelerinde yılda kişi başına 80 ile 100 litre arasında süt tüketilirken, biz de bu oranın 25 litre olduğunu görüyoruz. Bunun artması için uzmanlar ve bizler duyurularımızı ortaya koyuyoruz. Ama buna rağmen hala 25 litre düzeyinde olduğunu görüyoruz. Aslında okul sütü projesi de bu konudaki alışkanlığı artırmaya yönelik bir program. Önümüzdeki yıllarda da okul sütü programını devam ettireceğiz. Amaç, sağlıklı nesiller açısından sağlıklı gıdaların tüketilmesi noktasındaki gayretler” şeklinde konuştu.

“Çiğ süt ari çiftliklerden, işletmelerden ancak satılabilecek”

Vatandaşların sağlıklı çiğ süte erişmeleri ve tüketmeleri için çiğ sütün doğrudan arzına dair tebliğ oluşturdukları bilgisini veren Bakan Çelik, "Bu taslağı hazırladıktan sonra yayımı için Başbakanlığına göndermiş bulunuyoruz. Hazırlanan tebliğ ile çiğ sütün vatandaşa doğrudan ulaştırılmasında yeni düzenlemeler öngörülmektedir. Buna göre çiğ süt ari çiftliklerden, işletmelerden ancak satılabilecek” dedi.

Bakan Çelik, tebliğ uyarınca üreticinin sattığı sütün kaydını bizzat tutmak zorunda olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

“Günlük olarak sattığı süt miktarı, yedirdiği yemin niteliği ve kökeni, hayvanlarda tedavi uygulanıyorsa kullandığı ilaç veya hayvanın hastalığı, sütü perakendeciye sattıysa sattığı perakendecinin işletme bilgilerini süt üreticisi bu kayıtları 12 ay boyunca muhafaza etmek zorunda. Ambalaj konusunda da önemli değişiklikler ve düzenlemeler getiriyor. Ambalajda ürünün adı belirtilecek ve üreticinin adı, soyadı, ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme numarası ambalajda yer alacak. Sağım tarihi ve saati, son tüketim tarihi ile kullanmadan önce kaynatınız uyarıları ambalaja yazılacak. Bu düzenleme ile çiğ süt satışında aracı sayısı azalacak. Dolayısıyla fiyatlarda daha uygun bir şekilde tüketiciye sunulmuş olacak. Nihai amacımız tüketicinin sağlıklı çiğ süte daha kolay ve ucuz olarak ulaşmasını sağlamaktır. Sağım hijyeni ve muhafaza şartlarına uyulmadan tüketiciye sunulan süt, sağlıksız süttür. Bazı çevrelerde ‘çiğ sütün tüketilmesi, evde yoğurt yapılması’ şeklinde tavsiyelerde bulunuyor. Evet çiğ süt tüketelim ama bunun çerçevesi ne olacak bu tebliğin amacı da bu. Sağlıksız süt hayvan hastalıklarının bir anlamda insanlara geçişi anlamını taşıyor. Evet çiğ süt tüketelim ama hangi çiğ süt, nasıl çiğ süt konusunun cevabı olsun diye bu tebliğ şuan da Başbakanlığa gönderilmiş bulunuyor.”

Vatandaşları kim tarafından satıldığı belli olmayan, kaydı tutulmayan ve üreticisi belli olmayan sütlerden uzak durmaları yönünde uyaran Bakan Çelik, amaçlarının hem üreticinin hem de tüketicinin kazanması ve sağlıklı sütün mutfaklara konması olduğunu vurguladı. Bakan Çelik, “Bu tebliğ yayımından 6 ay sonra bir uyum sürecine ihtiyaç var. Burada maalesef çok keyfi uygulamalar var. Hemen 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde bütün önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Ari işletmeler bu uygulamaya hemen başlayabileceklerdir. Bir hedefimiz daha var. 1 milyon 300 bin ton ari işletmelerden elde edilen ve soğuk süt olarak bu şekilde arz edilebilinecek sütümüz var. Bir anlamda bu tebliğ ari işletmelerin sayısının artmasını teşvik edecektir. Eğer çiğ süt satmak istiyorsanız ari işletme olmak zorundasınız. Böylelikle hem vatandaşımızın sofrasına çiğ süt ulaştırma hem de ari işletmelerimizin sayısının artmasına vesile olacak” ifadelerini kullandı.

Cezai hükümlere ilişkin bilgi veren Bakan Çelik, 5996 sayılı Kanun'da yazılı hükümlere tabi bir düzenleme olacağını kaydetti.



Abdullah Sarıca