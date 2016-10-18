Diğer
Kategoriler

Bakan Çelik'ten 'fındık' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İtalya'nın Türk fındığının en tehlikeli ürün olduğu yönündeki iddialarına ilişkin, “Fındık bizim göz bebeğimiz, son derece önemli bir ürün. Fındık rahatlıkla tüketilebilir. Bunlar politik değerlendirmelerdir” dedi.


18 Ekim 2016 13:06

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, “Dünya Gıda Günü” dolayısıyla TZOB Otel’de düzenlenen programa katıldı. Bakan Çelik, program sonrasında basın mensuplarının sorularını değerlendirdi. Bakan Çelik, basın mensuplarının İtalya'nın Türk fındığının en tehlikeli ürün olduğu yönündeki iddialarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Fındık konusunda biz sektörün tüm temsilcileri ile görüştük. Bazı kararlar aldık. Destekleme politikamız aynen devam ediyor. Rekolte açıklamasını tek elden yaptığımızı da belirtmiştik o da oldu. Bakanlık bünyesinde fındıkla ilgili özel bir birim oluşturduk onu resmi olarak ilan edeceğiz. Şimdi fındıkla ilgili özellikle bahsedilen hastalıklarla ilgili olarak da biz gerekli çalışmayı yaptık yani bunun tedavisi ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Ana sorun bizim fındık bahçelerinin yenilenmesi meselesidir. O konuyu da kalite ve verim açısından çalışıyoruz. Bahçelerimizin yenilenmesi gerekiyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fındık bizim göz bebeğimiz, son derece önemli bir ürün. Fındık rahatlıkla tüketilebilir. Bunlar politik değerlendirmelerdir. Piyasayı etkileme değerlendirmeleridir. Bunlara kulak asılmamasını özellikle ifade ediyorum. Malum ‘ekmek aslanın midesinde’, herkes pazar elde edebilmek için bu şekilde kampanyalar yürütüyorlar. Bunların aslı astarı yok gördüğünüz gibi güvenle yiyorum.”

Enflasyon sepetinden tarım ürünlerinin azaltılmasına ilişkin soruya ise Bakan Çelik, “Komisyon kuruldu. Azaltılması şeklinde bir durum henüz söz konusu değil. Bu konuda çalışma yapılacak. Gıda enflasyonu diye ifade edilen bu alandaki aksaklıklar giderilerek o oranın düşürülmesi sağlanacak” yanıtını verdi. 

Benan Özben

Etiketler: gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!