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Bakan Çelik'ten Hollande'a başörtüsü yanıtı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Başörtülü Müslüman kadının "Fransız" kadını olabilmesinin şarta bağlanması, kadının özgür iradesine, temel hak ve özgürlüklere de aykırıdır. Ayrıca bu yaklaşım, Müslümanların kendi dini kimlikleriyle yaşadıkları topluma entegrasyonlarının önünde de önemli bir engeldir" dedi.

Bakan Çelikten Hollandea başörtüsü yanıtı

15 Ekim 2016 14:24

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın başörtüsüyle ilgili yorumlarına yanıt verdi. Bakan Çelik, "Müslüman kadına kendini gerçekleştirme imkanı sağlarsak, başörtüsünden özgürleşecek ve isterse dindar kalarak bir Fransız kadını olacak. Son olarak Sayın Hollande'a atfedilen bu tarz cümleler Avrupa'da yaygınlaşan İslamofobi'ye somut örnek teşkil ediyor. Kendini gerçekleştirme ve "özgürleşme" gibi kavramlara dayanarak ilericilik adına takınılan tutum "liberal İslamofobik" bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Başörtülü Müslüman kadının "Fransız" kadını olabilmesinin şarta bağlanması, kadının özgür iradesine, temel hak ve özgürlüklere de aykırıdır. Ayrıca bu yaklaşım, Müslümanların kendi dini kimlikleriyle yaşadıkları topluma entegrasyonlarının önünde de önemli bir engeldir. Bugün dünyanın ihtiyacı olan şey herkesin kendi kimliği ile özgür bir toplumun parçası olmasıdır. İnsanların özgür bir toplumun parçası olmak için gönüllü olarak asimile olmalarını istemek çok tehlikelidir.İnsanlara kimlik dayatmanın sonucunda geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders almak gerekir. Kimlik kavgaları çok acı siyasi kavgalara cephane taşımak isteyenler tarafından istismar edilmektedir. Bu nedenle kimlik kavgalarını kışkırtacak her türlü davranıştan uzak durulması gerekir. Ve her türlü kimlik tartışmasının merkezine kadınların koyulmasına da son verilmelidir."
 

Etiketler: Ömer Çelik


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