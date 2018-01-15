Bakan Çelik’ten şehit ailesine taziye

Bakan Çelik ilk olarak Hacıbeyli Mahallesi’ndeki vatandaşlar ile selamlaşarak başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra şehidin evini ziyaret eden Bakan Ömer Çelik şehidin babası Mahmut Alp, şehidin annesi Müşerref Alp ile şehidin kardeşleri ve komşularına başsağlığı dileğini iletti.

Şehidin babası Mahmut Alp sağlık görevlilerinin eşliğinde güçlükle ayakta durabildi. Bakan Çelik, taziye ziyaretinin ardından okunan duaları müteakip şehidin evinden ayrıldı.

Bakan Çelik’e Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile diğer protokol üyeleri de eşlik ettiler.

Emre Bozdemir