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Bakan Çelik’ten şehit ailesine taziye

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp’in Adana’nın Kozan ilçesindeki baba ocağını ziyaret eden Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Çelikten şehit ailesine taziye

15 Ocak 2018 15:15

Bakan Çelik ilk olarak Hacıbeyli Mahallesi’ndeki vatandaşlar ile selamlaşarak başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra şehidin evini ziyaret eden Bakan Ömer Çelik şehidin babası Mahmut Alp, şehidin annesi Müşerref Alp ile şehidin kardeşleri ve komşularına başsağlığı dileğini iletti.

Şehidin babası Mahmut Alp sağlık görevlilerinin eşliğinde güçlükle ayakta durabildi. Bakan Çelik, taziye ziyaretinin ardından okunan duaları müteakip şehidin evinden ayrıldı.

Bakan Çelik’e Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile diğer protokol üyeleri de eşlik ettiler. 

Emre Bozdemir

 

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