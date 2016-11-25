Bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa’ya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, açılışını gerçekleştirdiği Engeliler Koordinasyon Merkezi’nde engellilerle birlikte türkü söyledi. Yaptığı açıklama ile engelliler için gelinen aşamaya değinen Bakan Çelik, engelliler için geçmiş dönemde yapılan ve şimdi yapılan merkezler hakkında bilgi verdi.

Koordinasyon merkezinin açılışına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Engelliler Koordinasyon Merkezinin açılışında açıklama yapan Bakan Çelik, “Bugün sağlıklıyız, yarın nasıl bir engelle karşılaşacağız belli değil. Bilemiyoruz, onun için hayata bakarken de bir bütünlük içerisinde bakılmasında büyük bir yarar vardır. Kimse kusura bakmasın, nasıl biz tohumu toprağa veriyor, toprak tohuma sahip çıkıyorsa, bilelim ki engelli olanlar da bu topluma emanet edilmişlerdir. Şanlıurfa’ya geldiğim zaman işitme engelliler okulu istendi. Allaha çok şükür işitme engelliler okulunu hizmette sunduk” dedi.

Yaptığı açıklamaların sonunda kendisine konser veren engellilere katılan Bakan Çelik, engellilerle birlikte türkü söyledi. Bakan Çelik’in performansı büyük alkış topladı.