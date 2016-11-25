Diğer
Kategoriler

Bakan Çelik’ten türkülü açılış

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’da Engelliler Koordinasyon Merkezi’nin açılışını engelli vatandaşlarla türkü söyleyerek yaptı.

Bakan Çelikten türkülü açılış

25 Kasım 2016 21:00

Bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa’ya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, açılışını gerçekleştirdiği Engeliler Koordinasyon Merkezi’nde engellilerle birlikte türkü söyledi. Yaptığı açıklama ile engelliler için gelinen aşamaya değinen Bakan Çelik, engelliler için geçmiş dönemde yapılan ve şimdi yapılan merkezler hakkında bilgi verdi.

Koordinasyon merkezinin açılışına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Engelliler Koordinasyon Merkezinin açılışında açıklama yapan Bakan Çelik, “Bugün sağlıklıyız, yarın nasıl bir engelle karşılaşacağız belli değil. Bilemiyoruz, onun için hayata bakarken de bir bütünlük içerisinde bakılmasında büyük bir yarar vardır. Kimse kusura bakmasın, nasıl biz tohumu toprağa veriyor, toprak tohuma sahip çıkıyorsa, bilelim ki engelli olanlar da bu topluma emanet edilmişlerdir. Şanlıurfa’ya geldiğim zaman işitme engelliler okulu istendi. Allaha çok şükür işitme engelliler okulunu hizmette sunduk” dedi.

Yaptığı açıklamaların sonunda kendisine konser veren engellilere katılan Bakan Çelik, engellilerle birlikte türkü söyledi. Bakan Çelik’in performansı büyük alkış topladı.

Etiketler: Engelliler Koordinasyon Merkez, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, şanlıurfa, türkü söyledi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç