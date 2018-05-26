Bakan Demircan: 'Cumhurbaşkanlığı sistemi daha önceden olsa 3 değil 6 kat kalkınırdık'

Samsun’da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı, bütün milletvekili adayları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Liman Kavşağı’nda gerçekleştirilen SKM açılışında bütün milletvekili adayları kendilerini tanıtıp, görüşlerini bildirirken, Sağlık Bakanı Demircan ise gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi daha önceden olsaydı, 3 değil 6 kat kalkınırdık”

Cumhurbaşkanlığı sisteminin daha önceden yürürlüğe girmesiyle Türkiye’nin daha çok kalkınmış bir ülke olacağının altını çizen Sağlık Bakanı Demircan, “Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin kararını daha önce verdiniz. Şimdi yapacağınız şey, alınmış bu kararın uygulanmasıdır. Diyeceksiniz ki, ‘Demircan, bu sistem uygulanacak da ne olacak?’ Türkiye bu darbeler, vesayet baskıları ve dış müdahaleler yüzünden gayret gösterdiği kalkınma sürecini arzuladığı düzeyde hayata geçiremedi. Türkiye bu sistemle uğraşmasaydı, darbelerle boğuşmasaydı bir de üstüne üstlük içeriden 40 yıl süren bir terör belasıyla boğuşmasaydı her şey saha iyi olurdu. Terör yüzünden binlerce can, milyarlarca dolar kaynak kaybettik. Sadece teröre kaybettiğimiz paralarla bir Türkiye daha inşa ederdik. Bütün bunların hepsini dışarıdan bir takım eller, aramıza uzandı ve bu ihanetleri bu ülkeye yaşattılar. Kullandığımız sistem buna izin veriyordu. Sistemin sıkıntılı süreci Türkiye’nin gelişmesini engelledi. En son 2002’de yakaladığımız, 16 yıldır devam eden istikrar sayesinde bir kalkınma yaşadık. Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası 3 kat arttı. Ama inanın sistem yine darbeler getiren, müdahaleler getiren bir sistem olmasaydı, şu anda geçeceğimiz sistem olsaydı 3 kat değil 6 kat kalkınırdık. Bunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

“Meclis’te çoğunluk olmasaydık, sınır dışında terörle mücadele edemezdik”

Meclis’te yeterli sayıda milletvekili sahibi oldukları için kararları uygulamaya geçirdiklerini belirten Dermican, “24 Haziran seçimlerinde kalkınma hızının artması için karar vereceksiniz. Yeniden darbelerle, krizlerle, dış müdahalelerle mi uğraşalım. Yoksa bu ülkeyi hak ettiği yere hızla kalkındıralım mı? İşte onun kararını vereceğiz. 24 Haziran, Allah’ın izniyle aziz milletin helal oylarıyla bu kararın verildiği tarih olarak tarihe geçecek. Bu kararı verirken elbette 1. sandıkta Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtikten sonra öbür sandığa geçeceğiz. Öbür sandıkta Erdoğan güçlü kılmak için, millete hizmet etmek için getirdiği kanunları hiç aksamadan çıkarmak için bir meclis seçeceğiz. Otobüsün şoförünü seçtik, ama otobüsün içerisinde gidecek yoldular kendi arasında karar alamazsa, sürekli çatışma içinde olursa otobüsün şoförü ne yapsın? Orada kavga istemiyoruz. Şu anda AK Parti’nin mecliste çoğunluğu olmasaydı, Güneydoğu’da sınır dışında bizi kuşatmaya çalışan terör oluşumuna karşı mücadele veremezdik. Meclis’ten karar çıkmazdı. Biz çoğunlukta olmasaydık çıkmayacağını görüyorduk. Muhalefet, ‘Gitmeyin, ne işiniz var orada’ diyordu. ABD teröristleri kamyon kamyon silahlandırıyor, benim ülkem kendini teröriste karşı savunmayacak mı? Ana Muhalefet Partisi, ‘Afrin’e girmeyin’ diyor. Biz de ne yaptık. Milletimize sorduk, ‘Girelim mi’ dedik. Milletimizden izin alınca da inlerine girdik ve herkes toz oldu, kayboldu. Bu güçlü, başkan, güçlü, Meclis ve güçlü yürütmeyle ülkenin nasıl karar alacağının örneğidir. Şimdi de seçimde güçlü meclisi seçiyoruz, güçlü başkanı seçiyoruz, güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz inşallah. Alacağınız kararın millete hayır getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Programda sırasıyla konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin, Caner Göktepe ve Muhammet Yasir Okudan da güçlü Türkiye için AK Parti’ye oy istediler.

Konuşmaların ardından SKM kurdele kesimiyle açıldı.

Erdi Demür

