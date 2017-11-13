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Bakan Demircan: Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız

Irak'ta meydana gelen depremin ardından twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan; "Sağlık Bakanlığı olarak milletimiz adına Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız" dedi.

Bakan Demircan: Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız

13 Kasım 2017 04:20

Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan twitter hesabından açıklama yaptı. Demircan yaptığı açıklamada; "Süleymaniye’de meydana gelen depreme müdahale için 10’u hekim toplam 316 UMKE personelimiz hazır beklemektedir. Afet bölgesine komşu illerimizde afetzedelere yönelik toplam 4328 hasta yatağı ve 217 yoğunbakım yatağı hizmete hazırdır. Adana ve Mersin Şehir Hastanelerimiz olası hasta ve yaralı sevki için teyakkuza geçirilmiştir. Şırnak, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde birer adet ağır iklim tipi Sahra Hastanesi hazırlanmıştır. Afetzedelerin gerektiğinde kara ve hava ambulansları ile sevki için 10’u 4 sedyeli olmak üzere 40 kara ambulansı hazır beklemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak milletimiz adına Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız. Tüm afetzedelere geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler: deprem, Irak

 

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