Bakan Demircan: 'Türkiye bu coğrafyada güçlü olmak zorunda'

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yerel Medya Buluşmaları Samsun’da özel bir otelde yapıldı. Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ve Ordu illerindeki yerel ve ulusal basın mensuplarının katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 24 Haziran seçimleri ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Programın açılışında konuşan Samsun Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Volkan Toptaş, programa katılan çok sayıdaki gazeteciye katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“Türkiye 1960 darbesinden sonra seçimler sürekli krizlerle ve vesayet baskılarıyla boğuştu”

Türkiye’nin 1960 yılından sonra devamlı darbeler ve vesayet baskılarıyla boğuştuğunu dile getiren Bakan Ahmet Demircan, “Türkiye, 24 Haziran erken seçimi yapacak. Bu erken seçim vesilesiyle hepimiz sahadayız. Sizlere de bu çalışmalardan bahsediyoruz. Bizleri takip eden basın mensuplarıyla da seçim öncesi toplantı yapmak istedik. Sizler toplumla aramızdaki en önemli kanalsınız. Bu dönemde de elinizden geleni yapıyorsunuz. 24 Haziran seçimi kararı 1 yıl önce 16 Nisan’da alındı. Türkiye referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş kararı aldı. Cumhuriyet tarihi döneminin en önemli yasalarından biri olan Anayasa değişikliği teklifi de kabul edildi. 24 Haziran seçimi 16 Nisan’da alınan kararın uygulanması olacak. 29 Ekim 1923’de rejimimiz cumhuriyet olarak ilan edildi. Çok partili denemeye 1946’da geçtik. O geçerli değildi. İlk olarak 1950’de çok partili döneme demokrasiyle girdik. Ardından darbe yapıldı başbakan ve 2 bakan idam edildi. Bu darbeyi yapanlar 1961 Anayasasını yaptılar. Millet ise buna sürekli demokrasiyle cevap verdi. 1980 darbesinde de aynısı oldu. Kenan Evren milletin oy vermesini istediği adresi de gösterdi. Ondan sonra da muhtıralar, darbeler, bildiriler, kapatma davalarıyla birlikte geldi. 50-60 yılda birçok engelle karşı karşıya kaldık. Darbeler Türkiye’yi her zaman geriye götürmüştür. Kaç yıl geriye gittiği darbesine göre değişmiştir. Türkiye bu dönemde arzulanan kalkınma hızına yetişememiştir. 1982 Anayasası da bir darbe Anayasasıdır. 2007’de Cumhurbaşkanlığı krizi yeni anayasa gereğini ortaya çıkardı. Türkiye 1960 darbesinden sonra seçimler sürekli krizlerle ve vesayet baskılarıyla boğuştu. O nedenle bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ilk adımı 2007 de atıldı. 2007 de seçime vesayet unsurları dahil oldu. 367 engeli anayasa mahkemesi tarafından da onayladı. Türkiye o zaman kitlendi. 2 yol vardı. AK Parti Anayasa değişikliğini gündemine alarak erken seçim kararı aldı. Türkiye o zaman Cumhurbaşkanlığı sisteminin adını koydu” dedi.

“Türkiye bu coğrafyada güçlü olmak zorunda”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada her açıdan güçlü olması gerektiğini ifade eden Bakan Demircan, şunları söyledi:

“Türkiye 2006 yılından sonraki yakaladığı istikrarı, vesayet ve engellemelerden yaşanan sıkıntılar yüzünden kalkınma alanında kullanmadı. Darbe etkisindeki bir sistem yerine daha demokratik bir sistem Türkiye’nin kalkınma hızı daha iyi olurdu. Türkiye bu coğrafyada kalkınmak zorunda. Bu coğrafya zayıf devlet açısından sorunludur. Başımız dik alnımız ak yaşayacaksak, güçlü bir Türkiye’yi burada inşa etmeliyiz. Bu coğrafyada her açıdan güçlü olmak zorundasınız. Bunun için zihniyet değişimine ihtiyaç var. AK Parti de sistemin millet egemenliğine dayalı olmasına bağlayacak sisteme geçişi sağladı. Birliğimiz ve beraberliğimizi güçlendirip, milli iradenin en güçlü şekilde sağlanacak sistemle vesayeti ortadan kalkacak. Şimdi onu yapıyoruz. Millet iradesini etkin hale getirecek daha güçlü bir demokrasinin adımını attık. Şimdi onun uygulamasını yapacağız. Kurumlar, mevzuatlar yeni sisteme göre yeniden dizayn edilecek. Bu sistemi uygulayacak başkan çok önemlidir. Sistemi dönüştürecek kişiler zihnen ve hedefler olarak çok güçlü ve bilgili olmalı. AK Parti olarak güçlü yürütme, güçlü meclis ve güçlü Türkiye olarak sloganımızı belirledik. İnşallah milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecek, AK Parti’yi de güçlü bir şekilde meclise gönderecek. Milletimizin kararı tarihi bir karar olacaktır. Bu seçim çok önemli bir seçim. Bazı nesiller tarihi okur, bazı nesiller tarihin yazıldığı zamanı yaşar. Tarihi belki de yazan olurlar. Şu anda bir tarih yazıldığı dönemin içerisinde yaşıyoruz Türkiye için. Bunu ileride daha net anlayacağız. Seçimlerin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”

Toplantıya ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak ve bölgedeki basın mensupları katıldı.