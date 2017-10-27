Bakan Demircan: Türkiye bütçe kaynaklarını en ciddi şekilde birinci sırada eğitime ayırıyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Üsküdar Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Demircan'ın yanı sıra; İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Av. Hilmi Türkmen katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Ahmet Demircan, “Üniversiteler olarak Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Bu büyük bir başarı, bir yönüyle de büyük bir sorumluluk. Üniversiteyi her yere açmakla olmuyor. Üniversiteye eleman yetiştireceğiz. Öğretim elemanı yetiştireceğiz. Sizler, hocalar yeterli sayıya ulaşacak onların da geleceğini sizler oluşturacaksınız gençler. Üniversite bilgiliyi verecek elbete ama bilgi üretiminde de öncülük edecek. Bilginin ürüne dönüşmesi içinde öncülük edecek. Bu ne demek üniversite sadece öğrenciler düzeyinde değil, üniversite aynı zamanda iş alemiyle, piyasayla, hayatla da bağını kuracak. Bağlantısı içerisinde de verimini orada da gösterecek. Türkiye bu istikamette yürüyor ve yürümeli” şeklinde konuştu.

“Türkiye bütçe kaynaklarını en ciddi şekilde birinci sırada eğitime ayırıyor”

“Türkiye bütçe kaynaklarını en ciddi şekilde birinci sırda eğitime ayırıyor” diyen Bakan Demircan, “Eğitim alanında Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi arzuladığımız noktayı elbette biz çok önemli mesafeler arzuladığımız için yakalayamamış görünüyoruz ama biliniz kısa zamanda bunlar da yakalanacak. Türkiye bu istikamette bütçe kaynaklarını en ciddi şekilde birinci sırada eğitime ayırıyor. Sağlık bile eğitimin seviyesinde değil. Eğitimin grafiği sürekli yükseliyor, oran olarak artıyor. Her geçen yıl sağlığın grafiği düz gidiyor. Biz sağlık olarak gayrisafi milli hasıla içerisinde yüzde 5'lerini anca ayırıyoruz ama eğitimde bu yüzde 7'leri buldu. Bu da şunu gösteriyor: Bu coğrafyada bizler artık bir istikamete yöneldik, gücümüzü birleştireceğiz ve ülkede milli birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

“Türkiye hastanecilik açısından fevkalade güzel örnekler oluşturuyor”

Sağlık alanıyla ilgili de konuşan Bakan Demircan, “Sağlıkta yapmak istediğimiz adımlardan bir tanesi de, bizim çok güzel hastanelerimiz oluyor ve olmaya da devam ediyor. Burada standardı yükselttik. Türkiye hastanecilik açısından fevkalade güzel örnekler oluşturuyor. Hem de şehir hastaneleri aynı bir model olarak gelişiyor. Bu hastaneler mekan olarak mükemmel ve mükemmel donanımlar oluşturmaya çalışıyoruz. Üç şey var elimizde mekan, donanım ve insan unsurumuz. İnsan unsurumuzun en verimli bir şekilde hizmete katılmasını sağlayacak düzenlemeler yapmamız lazım. Şu anda mevcut düzenlemede bizim yetiştirdiğimiz insan gücümüz verimli bir şekilde hizmete katılmada zorlanıyor. Kurallar var ya. Ya üniversitesin ya da hastane diye bir daraltmışız alanı. Esnek bir çalışma modeli mümkün bunun üzerine çalışıyoruz. Bizim sağlığı yönetenler olarak görevimiz de milletimizin hizmetine bu mekanları, bu donanımı ve insan gücümüzü en verimli bir şekilde sunmak. Bunun insan gücünü en verimli şekilde istihdam edecek şekilde modeli geliştiriyoruz. Bizim sağlık turizmine açılmamız gerekiyor. Dünya üzerindeki pek çok bilim dalı arasında iyi bir şekilde standardı tutturduğumuz alanlardan biridir sağlık. Biz batıdan bu noktada kopmadık. Onlarla at başı gidiyoruz ve inşallah onlara pek çok alanda ışık tutacak noktada oluyoruz” dedi.

Metin Başar



