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Bakan Demircan ve Fakıbaba denize kalkan yavrusu bıraktı

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Karadeniz'e 500 adet kalkan balığı yavrusu bıraktı.

Bakan Demircan ve Fakıbaba denize kalkan yavrusu bıraktı

10 Ocak 2018 22:23
Bakan Demircan ve Fakıbaba denize kalkan yavrusu bıraktı - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba Samsun'da bir dizi programlara katıldı. Sabah namazı ile başlayan programlar ilçelerdeki programların ardından Canik Balıkçı Barınağı’nda son buldu. Fakıbaba ve Demircan, gırgır teknesi ile Karadeniz'e açıldı. Denizde tur adan Fakıbaba ve Demircan daha sonra Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından Karadeniz'de balık çeşitliliğini arttırmak için üretilen 500 adet kalkan yavrusunu denize bıraktı. Kalkanları elleriyle tek tek bırakan Fakıbaba ve Demircan, ardından balıkçılarla sohbet etti. Samsun'daki programlarını tamamlayan Fakıbaba ve Demircan, Ankara'ya gitmek üzere Çarşamba Havalimanına hareket etti.

Kalkan bırakma programına ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Erdi Demür-Şahin Binici
 

 

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