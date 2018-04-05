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Bakan Demircan: 'Yangından dolayı yaralı yok'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin, “Yangından dolayı yaralı yok. Tüm hastalarımız en yakın hastanelere sevk edildi” dedi.

Bakan Demircan: Yangından dolayı yaralı yok

05 Nisan 2018 21:20

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek çıkan yangına ilişkin bilgi aldı. Yetkililerden bilgi alarak hastane içerisinde incelemelerde bulunan Bakan Demircan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangının çıkmasının ardından hastaların tahliyesinde görev alan vatandaşlara ve hastane personelleri ile ciddi görev yapan itfaiye mensuplarına teşekkür ettiğini kaydeden Bakan Demircan, “Bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üzerinden gelindi. Tüm hastalarımız ambulanslarla çıkarıldı. En yakın hastanelere sevk edildi. Yakınları hakkında bilgi almak isteyenler Alo 184’ü veya buradaki danışma ofisinde hastaları hakkında bilgi alabilirler” dedi.

“Yangından dolayı yaralı yok” 

Bakan Demircan sorulan sorular üzerine, “Yangın çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor. Neticelendiğinde açıklama yaparız. Tüm hastalar tahliye edildi. Her türlü soruşturma başlatıldı. Sebep ne ise üzerine gidilecek. Yangının büyümesinde etken faktör ne ise ortaya çıkacak üzerine gidilecek. Yangından dolayı yaralı yok. Hastanedeki hastalarımız var. Yangın dış yüzeyde cereyan ediyor. İçeride yangın yok. İçeriye duman gelmesi var” ifadelerini kullandı.  

 

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