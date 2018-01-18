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Bakan Demircan'dan 'hastanede hamile çocuk skandalı' hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak" dedi.

Bakan Demircandan hastanede hamile çocuk skandalı hakkında açıklama

18 Ocak 2018 14:03

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