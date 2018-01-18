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iha.com.tr »
Sağlık »
Bakan Demircan'dan 'hastanede hamile çocuk skandalı' hakkında açıklama
18 Ocak 2018 14:03
Bakan Demircan'dan 'hastanede hamile çocuk skandalı' hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak" dedi.
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18 Ocak 2018 14:03
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