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Bakan Demircan’dan yaralı askerlere ziyaret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı’nda sırasında yaralanarak Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Bakan Demircandan yaralı askerlere ziyaret

08 Şubat 2018 21:28

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kilis’te gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine gelerek burada tedavi gören askerleri ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Demircan, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Türkiye kendisine karşı gerçekleştirilen bu saldırıların üstesinden en kısa zamanda gelecek, hak eden hak ettiği cezayı görecek” dedi.

Bakan Demircan, Zeytin Dalı Harekâtı’nın haklı bir müdahale olduğunu ifade ederek, ”Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanıyor. Bu müdahale esnasında yaralanan, şehit olan askerlerimiz oluyor, aynı şekilde karşı taraftan Kilis ilimiz ve ilçelerine, Hatay ilimiz ve ilçelerine roketlerle saldırılar vaki oluyor. Onların yaraladığı, hayatını kaybeden insanlarımız oluyor. Yaralıların iyileştirilmesi için burada görev yapan hekim arkadaşlarımızı takdir etmek için elimizden gelen katkılar sağlandı. Planlandığı şekilde burada hekimlerimiz görev yapıyor. Biz de kendilerini yerinde ziyaret etmek istedik, herhangi bir ihtiyaçları, sıkıntıları var mı, diye. Gördük ki hekim arkadaşlarımız gayet güzel, moralleri yerinde ve fevkalade başarılı şekilde hizmetlerini sürdürüyorlar. Her türlü destek kendilerine veriliyor. Hemşire kardeşlerimiz, sağlık çalışanlarımız tümüyle hekim arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı sürdürüyorlar. İnşallah Türkiye, kendisine karşı gerçekleştirilen bu saldırıların üstesinden en kısa zamanda gelecek, hak eden hak ettiği cezayı görecek” diye konuştu.

Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi gören askeri ziyaret eden Bakan Demircan’a AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Hatay Valisi Erdal Ata da eşlik etti.

 

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