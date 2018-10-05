Bakan Dönmez: 'YEKA ile 110 milyon dolarlık doğalgaz ithalatı önlenecek'

Toplam 1000 megavatlık güneş enerjisi santralleri, Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de kurulacak. Belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ihale yapılacağı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin milli enerji ve maden politikası kapsamında yenilenebilir enerjiyle ilgili koyduğu hedeflere adım adım ilerlediğini belirtti. 2017 yılı içerisinde hem rüzgar hem de güneşte biner megavatlık YEKA yarışmalarının dünya rekoru fiyatlarla tamamlandığını kaydeden Dönmez, "Rüzgarda kapasite yarışmalarıyla da 2 bin 950 megavatlık tahsis yaparak, toplamda 4 bin 950 MW yenilenebilir enerji bağlantı tahsisiyle Avrupa'da bu alanda birinci sırada yer aldık. Milli enerji ve maden politikamızı açıklarken 'daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' dedik. Rüzgar ve güneş santrallerinde 10 yıl içinde 10 bin megavat kurulu güç ilave edilmesi hedefini ortaya koyduk. Bu politikalar çerçevesinde yerli üretim ve AR-GE'yi temel alan ve Türkiye'yi bu alanda bir üs yapacak çalışmaları titizlikle devam ettiriyoruz. İstihdam ve AR-GE ile yatırımlar sürerken cari açığın düşürülmesine ve Türkiye'nin enerji teknolojileri ihracatının artırılmasına dair Bakanlığımız yoğun bir mesai harcıyor. YEKA yarışmaları kapsamında ortaya koyduğumuz yerli üretim için fabrika ve teknoloji transferi noktasında AR-GE Merkezleri kurulumları devam ediyor. Ayrıca bin 200 megavatlık ülkemizin ilk deniz üstü rüzgar yarışması için çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

"Fotovoltaik güneş modülleri yüzde 60 yerlilik oranıyla üretilecek"

Bugün ikinci güneş enerjisine dayalı YEKA GES-2 yarışması sürecinin başlatıldığını anımsatan Dönmez, yerli malı kullanım karşılığı yöntemiyle hazırlanan yarışmada fotovoltaik güneş modüllerinin yüzde 60 yerlilik oranıyla üretileceğini aktardı. Yarışmaları kazanan firmaların Şanlıurfa'da 500 megavat, Niğde'de 300 megavat ve Hatay'da 200 megavat olacak şekilde santraller kuracağını ve 30 yıl lisans süresi boyunca da işleteceğini paylaşan Dönmez, "Bu sürecin istihdama da pozitif etkisi olacak. YEKA GES ile 700 kişilik bir istihdam olanağı da sağlanacak. Bin megavatlık güneş enerjisi santralini 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla gerçekleştireceğiz. Yüksek verimli güneş modüllerinin kullanılacağı santrallerde yıllık 1,9 milyar KWh elektrik üreteceğiz. Bu YEKA ile birlikte 110 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sunacağız. 31 Ocak 2019'a kadar başvuruları alacağız. YEKA GES-2'yi diğer YEKA güneş yarışmasından ayıran en önemli faktör yüksek verimlilik olacak. Ayrıca bataryalı elektrik depolama stratejimiz doğrultusunda depolama ihalelerine de çıkacağız. Burada yüzde 21 ve daha üzeri yüksek verimlilikte yerli üretim fotovoltaik paneller ve tesis bileşenleri kullanacağız. Üreteceğimiz enerjiyle 600 binden fazla evin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca 800 bin ton CO2 emisyon salım azaltımı ile de sürdürülebilir çevre ve enerji politikalarımızda önemli bir adım daha atmış olacağız. Enerjide arz güvenliği açısından yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliği, verimlilik ve enerji piyasalarında serbestleşme çabalarımız devam edecek" diye konuştu.

Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjide kapasitenin en verimli, en ekonomik ve en akılcı şekilde hayata geçirilmesinde kararlı olunduğunun altını çizdi.

Yağmur Yıldız

