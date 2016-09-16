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Bakan Elvan: '2, 3 ay içinde yeni gelişmeler göreceksiniz'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Güneyyurt Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada terör olaylarına değinen ve terörle mücadelenin devam ettiğini ifade eden Bakan Elvan, "2, 3 ay içinde yeni gelişmeler göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu terör örgütünü yok edeceğiz" dedi.

Bakan Elvan: 2, 3 ay içinde yeni gelişmeler göreceksiniz

16 Eylül 2016 18:01

Hakkari'de AK Parti Milletvekili adayı Ahmet Budak'ı öldüren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirten Elvan, şunları söyledi: "Hükümet olarak terör örgütüne yönelik mücadelemizi sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Bu konuda hiç tereddüdünüz olmasın. Biz son derece kararlıyız. Biliyorsunuz bayram günü hain terör örgütü, 12 yaşındaki evladının yanında Hakkari Milletvekili adayımız Ahmet Budak'ı şehit etti. O yiğit adamın 12 yaşındaki koca yürekli oğlu, babasının cenazesinde bir pankart taşıyordu. O pankartta, 'Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz' yazıyordu. Rabbime çok şükür bu hainlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Ahmet Budak'ı şehit eden hainler, düzenlenen bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Allah'a çok şükür bu kardeşimizin kanı da yerde kalmadı. Milletimiz müsterih olmalı. Bu konuda bizim kararlılığımız devam edecek. Bu şeref yoksunu teröristlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı, bu hadise bunu göstermiştir. Bundan sonra da kalmayacak. Hepsinin cezasını bir bir bizler vereceğiz. O konuda kaygınız olmasın. Bu terör örgütleri de teker teker yok olup gidecek. Tek bir terörist dahi bizim ülkemizin sınırlarında Allah'ın izniyle kalmayacak. Bunların hepsini temizleyeceğiz. Arkasında kim olursa olsun mücadelemiz devam edecek." 

Mehmet Dağlı
 

Etiketler: lütfi elvan


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