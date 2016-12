Bir dizi açılışa ve toplantıya katılmak üzere Mersin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti'nin yeni İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Cesim Ercik tarafından parti binası Bakan Elvan'a gezdirilirken, yeni binayla ilgili bilgiler verildi. Burada partililer seslenen Bakan Elvan, İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısını kınayarak, "İstanbul’da hain saldırıyı gerçekleştirilen bu alçaklar, ülke sevgisi, vatan sevgisi olmayan, insana ait hiçbir duygusu olmayan, vahşice bu girişimi yapan hem terör örgütünü hem de bu terör örgütünü kullananları lanetliyoruz. Türkiye gerçekten önemli bir süreçte geçiyor. Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlar var. Türkiye'nin geleceğini karartmaya çalışanlar var. Türkiye’nin gelişmesinden, büyümesinden, özgürce karar almasından rahatsız olan ülkeler var, kesimler var. Bizim birliğimiz, bizim beraberliğimiz ne kadar güçlü olursa bu mücadelemizde o kadar güçlü olacak, o kadar kısa sürede bunları def edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, kim hangi emelleri güderse gütsün o sizin güçlü desteğiniz sürdüğü müddetçe, bunların kökünü kazıyacağız ve mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi demokrasiye olan bağlılığını, ülkeye olan bağlılığını, vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Elvan, “Milletimiz 2. istiklal mücadelesi o gece gerçekleştirdi. Biz öyle bir milletiz ki vatan, devlet, millet dendiği andan her şey durur. Ne gerekiyorsa onu yaparız, yapmaya da devam edeceğiz. Bizi başkalarıyla karıştırıyorlar. Bizi gerçek anlamda tanımayanlar bundan sonra bizi görecekler. Teröristlere, terör örgütlerine, bu terör örgütlerini kullananlar karşı da mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

"Avrupa Birliği PKK'lı teröristlere kol, kucak açıyor"

Terör konusunda AB'yi de eleştiren Elvan, “PKK bir terör eylemi gerçekleştirmesine rağmen bu terör örgütünü koruyan, kollayan ülkeler var. Avrupa Birliği demokrasiden, insan haklarından, gelişmişlikten, barıştan bahsediyor ama PKK’lı teröristlere kol, kucak açıyor. Avrupa’nın hangi ülkesinde PKK terör örgütleri mensuplarını yasakladı? PKK terör örgütünün amblemleri, flamaları, terörist başının resimleri sokaklarda var. Mitingler düzenleniyor. Avrupa’nın parlamentolarında bunlar cirit atıyorlar. Nerede sizin teröre karşı mücadeleniz? Nerede sizin teröriste karşı mücadeleniz? İşlerine gelmiyor. Türkiye’de ne olursa olsun diyorlar. Türkiye için terörist olabilir ama benim dostum diyorlar. Böyle bir anlayış olamaz. Maalesef bu gelişmiş dediğimiz ülkeler artık terörist besleyen, teröristlerin para toplamalarına izin veren, teşkilatlarına izin veren bir kıta konumuna geldi. Bu teröristlere ve bunlara kucak açanlara yönelik mücadelemiz devam edecek. Yeter ki bizim birlik, beraberlik ve dayanışmamız devam etsin. Allah’ın izni ile bizim bileğimizi kimse bükemeyecek” şeklinde konuştu.

"Dünya Halep’te yaşanan katliam karşısında da sesini çıkarmıyor"

Halep’le ilgili de konuşan Elvan, “Halep’te çocukların, kadınların nasıl katledildiğini, her gün işkenceler yaptıklarını birlikte görüyoruz. Dünya Halep’te yaşanan katliam karşısında da sesini çıkarmıyor. Halep’te katliam yapılıyor, insanlar öldürülüyor ama o güçlü devletlerden, o demokrasi aşığı olan devletlerden ses çıkmıyor. İnsani yardım götürülmesi konusun da bile çaba sarf etmiyorlar. Böyle bir anlayış olabilir mi? Biz insanı her zaman insan olarak, değer olarak gördük. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız oradaki insanların kurtulması için çareler aradılar. Türkiye dışında sesini güçlü bir şekilde yükselten başka bir ülke var mı? İşte onun için Cumhurbaşkanımıza diktatör diyorlar. Mazlumun yanındaysanız, zalimlere karşıysanız ve o mazlumlar için her türlü fedakarlığı yapıyorsanız sizin adınız diktatör oluyor, çünkü işlerine gelmiyor. İnsanlar kıyılıyor orada görmüyor musunuz? Sizin çocuklarınız, sizin eşleriniz, sizin analarınız, sizin babalarınız, sizin aileniz yok mu? Aynı şey sizin ailenizin başına gelse yine susacak mısınız? Maalesef öyle bir dünya. İşte öyle bir dünyada mazluma kucak açan tek bir ülke var oda Türkiye. Tek bir lider var Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz özellikle BM, AB’den net tavır bekliyoruz, adım atmaların bekliyoruz. PKK terör örgütü konusunda somut adım atmalarını bekliyoruz. İnsan haklarından bahsediyorlar, nerede kaldı insan hakları. Hangi insan hakkından bahsediyorsunuz. İnsan hakları kendileri açılarından, kendileri için geçerli. Gerisine ne olursa olsun bir anlayışın içerisindeler” diye konuştu.

"Türkiye'nin hedeflerini ulaşması için bu açmazı çözmemiz gerekiyor"

Yeni Anayasa ile ilgili de Elvan, “2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşabilmemiz için Türkiye’deki bu açmazı çözmemiz gerekiyor. Mevcut sistemle gerçekten ciddi bir tıkanıklık söz konusu. Karar alma süreci epey bir uzun. Mecliste saatlerce kanun tasarılarının geçirilmemeleri için çaba sarf eden bir muhalefet var. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki bizlerin çok hızlı karar alması ve bu kararları bir an önce uygulaması gerekiyor. Ülkemizin istikrarının güvence altına alınması gerekiyor. Bu nedenledir ki Cumhurbaşkanlığı Sistemi için Anayasa’da bir değişiklik tasarı içeren maddelerimizi TBMM’sine sunduk. Buradaki temel amacımız ülkemizin istikrarı devam etsin, ülkemizde istikrar kalıcı hale gelsin. Ülkemiz o belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşsın. Artık geçmişte yaşadığımız o koalisyon süreçlere, sıkıntılı süreçlere Türkiye girmesin. Türkiye kurmuş olduğu hedef doğrultusunda hızla ilersin istiyoruz. Bu nedenle biz bu anayasa değişikliğini hazırladık” ifadelerini kullandı.

Elvan, konuşmasının sonunda Mersin'e yönelik yatırımlardan da bahsederken, partililerin sorularını yanıtladı.

