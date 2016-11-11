Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Elvan: ‘Bu bölge terörden çok çekti aranızda barındırmayacaksınız’

Bakan Elvan: ‘Bu bölge terörden çok çekti aranızda barındırmayacaksınız’

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu bölge terörden çok çekti, aranızda barındırmayacaksınız. Bu tür insanları bölücü terör mensuplarını ve ya buna yakın kişileri barındırmayacaksınız. Bakın bu terör örgütü bu bölgenin gelişmesini istemiyor. Düşünün bu bölgede terör olmasa şimdi Van şahlanmıştı" dedi.

Bakan Elvan: Bu bölge terörden çok çekti aranızda barındırmayacaksınız

11 Kasım 2016 17:01
Bakan Elvan: ‘Bu bölge terörden çok çekti aranızda barındırmayacaksınız’ - Tıkla İzle

Elite World Van Otel’de gerçekleştirilen cazibe merkezleri tanıtım toplantısında konuşan Bakan Elvan, terör örgütünün bölgeye verdiği zarar değinerek, “Bu bölge terörden çok çekti, aranızda barındırmayacaksınız. Bu tür insanları bölücü terör mensuplarını ve ya buna yakın kişileri barındırmayacaksınız. Bakın bu terör örgütü bu bölgenin gelişmesini istemiyor. Düşünün bu bölgede terör olmasa şimdi Van şahlanmıştı” dedi.
Bölgenin potansiyel açısından inanılmaz bir yapıya sahip olduğunu aktaran Bakan Elvan, “Samimi olduğumuz ve birlikte beraber hareket ettiğimiz takdirde biz gerekli her türlü desteği vereceğiz. Bu bölgeyi ayağa kaldırmak için buradayız. Bu bölge terörden çok çekti. Aranızda barındırmayacaksınız. Bu tür insanları bölücü terör mensuplarını ve ya buna yakın kişileri barındırmayacaksınız. Bakın bu terör örgütü bu bölgenin gelişmesini istemiyor. Düşünün bu bölgede terör olmasa şimdi Van şahlanmıştı. Van en önemli merkezlerden bir tanesi olmuştu. Onun için gelin hep birlikte bu illerimize sahip çıkalım sizler sahip çıkarsanız. İş dünyası buna sahip çıkarsa bölücü terör örgütü mensuplarını elinizin tersiyle itersiniz” şeklinde konmuştu.

“Bölgeyi rahata kavuşturacağız”
Terörle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini aktaran Bakan Elvan, “Bu konuda sizde sağlam durursanız birlikte sağlam durursak Allah’ın izniyle zaten biliyorsunuz önemli bir noktaya geldik. Terör örgütü şu an can çekişiyor. Hep birlikte def edeceğiz ve bu bölgeyi rahata kavuşturacağız. Yeter artık. Bu bölge çok çekti. Ama bunu birlikte yapacağız. Van’a birlikte sahip çıkacağız ilinize sahip çıkın arkadaşlar. Bu bölücü terör örgütü kimler tarafından desteklendiğini sizler de biliyorsunuz. Bunlar nasıl ayakta kalıyor? Onun gelin hep birlikte Van’ımıza Muş’umuza, Hakkari’mize, Bitlis’imize sahip çıkalım” dedi.

“Gelin bu bölgeyi birlikte yüceltelim” dedi.
Sınır ülkelerde yaşananları hatırlatan Bakan Elvan, “O halkın çektiği eziyeti görüyorsunuz o halka nasıl zulüm edildiğini görüyorsunuz. Gelin bu bölgeyi birlikte yüceltelim, birlikte parlatalım, birlikte güçlü hale getirelim. Biz bunu yapabilecek güce sahibiz. Birlikte sahibiz buna biz bunu arzu ediyoruz. İnşallah bu noktada da bizler hep birlikte bu bölgemizi ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

“Sizler için buradayız”
“İş adamlarımız istediği takdirde bizler bu bölgeyi sadece doğu Anadolu değil Türkiye’nin incisi haline çok rahat bir şekilde getirebiliriz” diyen Bakan Elvan, şunları kaydetti:
“Bakın sizler için biz buradayız. Van için buradayız, Muş için, Bitlis için Hakkari için buralardayız ve şu anda ortaya koyacağımız cazibe merkezi programı ise geçmiş dönemlerdeki teşvik mevzuatından daha farklı ve komple bir paket olarak sizlerin huzuruna sunulan bir program. Bizim sizlerden beklentimiz bu illerimize yatırım yapmanızdır. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum; geçmişte yatırımcı olmamız yatırımcı olmamız bu alanda serbest meslek sahibi olmamış birileri gelip ‘ben de bu yatırımı yapmak istiyorum’ diyorsa buna biraz mesafeli davranacağız. Bizim buradaki kriterimiz şu olacak; onun da açık ve net söyleyeyim. Destek verirken daha önce bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik vereceğiz. Bu yatırımı yapmış olanlara öncelik vereceğiz. Tecrübe sahibi olanlara öncelik vereceğiz. İnşallah bu program bu bölgenin artık hızla ayağa kalkmasına ciddi bir katkı sağlayacaktır. Gerçekten ben bu programın son derce başarılı bir program olacağına ben inanıyorum. Arkadaşlarım da ‘Bu sistem çalışacak bu mekanizma çalışacak inşallah bu bölgeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız.’ diyorlar inşallah sizlerin destekleriyle bu bölgeyi ayağa kaldıracağız.”

“Yarım kalmış tesislere de destek vereceğiz”
Bölgede yarım kalan tesisler olduğunu hatırlatan Bakan Elvan, “Bu bölgede yarım kalmış tesisler var. Bu yarım kalmış tesislerin de tamamlanması ve bunların faaliyete geçirilmesine yönelik de destek vereceğiz. Tesisi tamamlanmış ama işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle çalıştırılamayan bir fabrika varsa o fabrikalara da yine işletme sermayesi desteği vereceğiz. Yani atıl olan çalışmayan tesislere de yarım kalmış tesislere de destek vereceğiz" dedi.

Toplantı, Kalkınma Bakanlığının sunumuyla basına kapalı olarak devam etti.
Toplantıya Van Valisi İbrahim Taşyapan, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve sanayiciler katıldı. 

Atilla İdiz - Murat Dalgın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!