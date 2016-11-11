Elite World Van Otel’de gerçekleştirilen cazibe merkezleri tanıtım toplantısında konuşan Bakan Elvan, terör örgütünün bölgeye verdiği zarar değinerek, “Bu bölge terörden çok çekti, aranızda barındırmayacaksınız. Bu tür insanları bölücü terör mensuplarını ve ya buna yakın kişileri barındırmayacaksınız. Bakın bu terör örgütü bu bölgenin gelişmesini istemiyor. Düşünün bu bölgede terör olmasa şimdi Van şahlanmıştı” dedi.

Bölgenin potansiyel açısından inanılmaz bir yapıya sahip olduğunu aktaran Bakan Elvan, “Samimi olduğumuz ve birlikte beraber hareket ettiğimiz takdirde biz gerekli her türlü desteği vereceğiz. Bu bölgeyi ayağa kaldırmak için buradayız. Bu bölge terörden çok çekti. Aranızda barındırmayacaksınız. Bu tür insanları bölücü terör mensuplarını ve ya buna yakın kişileri barındırmayacaksınız. Bakın bu terör örgütü bu bölgenin gelişmesini istemiyor. Düşünün bu bölgede terör olmasa şimdi Van şahlanmıştı. Van en önemli merkezlerden bir tanesi olmuştu. Onun için gelin hep birlikte bu illerimize sahip çıkalım sizler sahip çıkarsanız. İş dünyası buna sahip çıkarsa bölücü terör örgütü mensuplarını elinizin tersiyle itersiniz” şeklinde konmuştu.

“Bölgeyi rahata kavuşturacağız”

Terörle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini aktaran Bakan Elvan, “Bu konuda sizde sağlam durursanız birlikte sağlam durursak Allah’ın izniyle zaten biliyorsunuz önemli bir noktaya geldik. Terör örgütü şu an can çekişiyor. Hep birlikte def edeceğiz ve bu bölgeyi rahata kavuşturacağız. Yeter artık. Bu bölge çok çekti. Ama bunu birlikte yapacağız. Van’a birlikte sahip çıkacağız ilinize sahip çıkın arkadaşlar. Bu bölücü terör örgütü kimler tarafından desteklendiğini sizler de biliyorsunuz. Bunlar nasıl ayakta kalıyor? Onun gelin hep birlikte Van’ımıza Muş’umuza, Hakkari’mize, Bitlis’imize sahip çıkalım” dedi.

“Gelin bu bölgeyi birlikte yüceltelim” dedi.

Sınır ülkelerde yaşananları hatırlatan Bakan Elvan, “O halkın çektiği eziyeti görüyorsunuz o halka nasıl zulüm edildiğini görüyorsunuz. Gelin bu bölgeyi birlikte yüceltelim, birlikte parlatalım, birlikte güçlü hale getirelim. Biz bunu yapabilecek güce sahibiz. Birlikte sahibiz buna biz bunu arzu ediyoruz. İnşallah bu noktada da bizler hep birlikte bu bölgemizi ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

“Sizler için buradayız”

“İş adamlarımız istediği takdirde bizler bu bölgeyi sadece doğu Anadolu değil Türkiye’nin incisi haline çok rahat bir şekilde getirebiliriz” diyen Bakan Elvan, şunları kaydetti:

“Bakın sizler için biz buradayız. Van için buradayız, Muş için, Bitlis için Hakkari için buralardayız ve şu anda ortaya koyacağımız cazibe merkezi programı ise geçmiş dönemlerdeki teşvik mevzuatından daha farklı ve komple bir paket olarak sizlerin huzuruna sunulan bir program. Bizim sizlerden beklentimiz bu illerimize yatırım yapmanızdır. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum; geçmişte yatırımcı olmamız yatırımcı olmamız bu alanda serbest meslek sahibi olmamış birileri gelip ‘ben de bu yatırımı yapmak istiyorum’ diyorsa buna biraz mesafeli davranacağız. Bizim buradaki kriterimiz şu olacak; onun da açık ve net söyleyeyim. Destek verirken daha önce bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik vereceğiz. Bu yatırımı yapmış olanlara öncelik vereceğiz. Tecrübe sahibi olanlara öncelik vereceğiz. İnşallah bu program bu bölgenin artık hızla ayağa kalkmasına ciddi bir katkı sağlayacaktır. Gerçekten ben bu programın son derce başarılı bir program olacağına ben inanıyorum. Arkadaşlarım da ‘Bu sistem çalışacak bu mekanizma çalışacak inşallah bu bölgeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız.’ diyorlar inşallah sizlerin destekleriyle bu bölgeyi ayağa kaldıracağız.”

“Yarım kalmış tesislere de destek vereceğiz”

Bölgede yarım kalan tesisler olduğunu hatırlatan Bakan Elvan, “Bu bölgede yarım kalmış tesisler var. Bu yarım kalmış tesislerin de tamamlanması ve bunların faaliyete geçirilmesine yönelik de destek vereceğiz. Tesisi tamamlanmış ama işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle çalıştırılamayan bir fabrika varsa o fabrikalara da yine işletme sermayesi desteği vereceğiz. Yani atıl olan çalışmayan tesislere de yarım kalmış tesislere de destek vereceğiz" dedi.

Toplantı, Kalkınma Bakanlığının sunumuyla basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya Van Valisi İbrahim Taşyapan, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve sanayiciler katıldı.

Atilla İdiz - Murat Dalgın