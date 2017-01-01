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Bakan Elvan: 'Bu vahşilere gereken cevap veriliyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan “Alabildiğine aşağılık yöntemlerle ülkemize ve milletimize saldırıyorlar” dedi.

Bakan Elvan: Bu vahşilere gereken cevap veriliyor

01 Ocak 2017 10:56

İstanbul’da yaşanan terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terör saldırısının tüm insanlığı hedef aldığını belirtti. Bakan Elvan, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da tüm insanlığı hedef alan bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Alabildiğine aşağılık yöntemlerle ülkemize ve milletimize saldırıyorlar. Sivilleri, masumları hedef almaktan çekinmeyen bu vahşilere devletimiz gereken cevabı verecektir, vermektedir. Eğer hainler bu saldırılar ile bizleri yıldırmaya veya korkutmaya çalışıyorsa yanılıyorlar. Vatandaşlarımızın ve masumların kanını yerde bırakmayacağımızı bilsinler. Türkiye, terörle mücadelesinde kararlıdır ve tüm terör örgütlerini yok edinceye kadar bu mücadele sürecektir. Bu alçak saldırının arkasındaki güçler de bundan nasibini alacaktır. İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun." 

Derya Yetim


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