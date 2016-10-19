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Bakan Elvan: 'Devletimizi ve milletimizi bu beladan kurtaracağız'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden, demokrasiden taviz vermeden hainlere hak ettikleri en ağır cezayı vererek devletimizi de milletimizi de inşallah bu beladan kurtaracağız” dedi.

Bakan Elvan: Devletimizi ve milletimizi bu beladan kurtaracağız

19 Ekim 2016 19:31

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Sinop İl Başkanlığı’nda partililerle buluştu. Elvan, partide gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Elvan, “15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ülkemize bomba yağdırarak Türkiye’yi ateşe atmak istediler. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde millet olarak devletimize bayrağımıza demokrasimize istikrarımıza ülkemize hep birlikte sahip çıktık. Türkiye’yi Türk milletinden başka kimseye yar etmeyiz dedik. Demokrasiyi halkın iradesini çiğnetmeyiz dedik. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet dedik. Türk milleti canımızdan azizidir dedik. FETÖ’süyle, DEAŞ’ıyla, PKK’sıyla hainiyle, bölücüsüyle işbirlikçisiyle yardakçısıyla Türkiye düşmanlarına haddini bildirmek boynumuzun borcudur dedik. Hep birlikte Türkiye’ye sahip çıktık. Olağanüstü hal Başbakanımızın ifade ettiği gibi milletimiz için değildir. Bilakis milletimizi güvence altına almaktır. Olağanüstü hal sadece ve sadece FETÖ’cülere yönelik yapılan bir uygulamadır. Hükümetimiz 2023 hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışıyor. Hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden demokrasiden taviz vermeden hainlere hak ettikleri en ağır cezayı vererek devletimizi de milletimizi de inşallah bu beladan kurtaracağız” dedi.  

Osman Aksu
 

Etiketler: lütfi elvan


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