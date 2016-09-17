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Bakan Elvan, doğa yürüyüşüne katıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ermenek 21. Taşeli Kültür Sanat ve Sıla etkinliklerinin ikinci gününde düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

Bakan Elvan, doğa yürüyüşüne katıldı

17 Eylül 2016 14:46

İçe merkezinde Fikret Ünlü Spor Salonu önünden başlayan ve Turkuaz Mesire Alanında son bulan doğa yürüyüşüne Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra protokol üyeleri ile vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşe katılanlar 7 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 2 saatte yürüdü. Bakan Elvan, beraberindekilerle birlikte yürüyüşün tamamlandığı Turkuaz Mesire alanında belediyeye ait parkta dinlediği sırada etkinlikler çerçevesinde Ermenek Baraj Gölünde düzenlenen spor aktivitelerini ilgiyle izledi. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: doğa yürüyüşü, ermenek, lütfi elvan


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