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Bakan Elvan: Günde 12 bin vatandaşımız hizmet alacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Şehir Hastanesi’ne ilişkin, “Günde 12 bin vatandaşımız hizmet alacak. Modern odaları, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri il gerçekten dünyada eşine az rastlanan bir hastane” dedi.

Bakan Elvan: Günde 12 bin vatandaşımız hizmet alacak

03 Şubat 2017 15:44

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Şehir Hastanesi açılışı öncesi konuğu olduğu TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ilk şehir hastanesinin açılışının gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Elvan, “Bölgenin, Ortadoğu’nun, Avrupa’nın en modern hastanesinin açılışı yapılıyor. Günde 12 bin vatandaşımız hizmet alacak. Modern odaları, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri il gerçekten dünyada eşine az rastlanan bir hastane” şeklinde konuştu.

Bakan Elvan, hastanenin sağlık turizmi açısından Mersin iline katkılarına vurgu yaparak, “Özellikle Mersinimizin sağlık turizmi açısından gelişmesine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu şehir hastanelerinin hizmet standardı son derece yüksek olacak. Nitelikli personeli, hekimleri, hemşireleri ve modern cihazları ile sadece kendi vatandaşlarımıza değil, dışarıdaki vatandaşlara da ücreti mukabili hizmet etme imkanına kavuşmuş olacağız. Bu bir kamu hastanesi onu özellikle vurgulamak istiyorum. Her bir vatandaşımız bu hastaneden yararlanabilir. Zaman zaman Mersin’de ‘burası bir özel hastaneymiş’ gibi değişik yanlış algılara yol açabilecek ifadeler kullanıldığı için söylüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“BÖLGESEL HAVALİMANI ÇUKUROVA 30 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK”

Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi’ndeki son duruma ilişkin bilgi veren Elvan, konuya ilişkin şunları söyledi: “Havalimanı’nın ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde kazmayı vuracağız. 2018 yılında da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölgesel havalimanı Çukurova bölgesi, Adana ve Mersin için son derece önemli bir proje. 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Türkiye’nin en büyük havaalanlarından birisi konumunda olacak. Bölge turizmine, kalkınmasına çok ciddi katkı sağlayacak. Havalimanının yapılması ile birlikte kargo amaçlıda kullanılabilecek. Mersin’in ve ülkemizin ihracatına da önemli katkı sağlayacaktır”.

“HEDEFİMİZ EN GEÇ 2019’DA AKDENİZ SAHİL YOLUNU VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNMAK”

Mersin ili karayolları yatırımları için çok sayıda projenin devam ettiğini sözlerine ekleyen Elvan, "Mersin sınırları içerisinde 22 ayrı projemiz devam ediyor. Bunlardan en önemlisi Akdeniz sahil yolu Mersin’i Antalya’ya bağlayan yol. Bu güzergah üzerinde 27 adet tünelimiz bulunuyor. Akdeniz sahil yolunu tamamlayacağız. 27 tünelimiz var. 7 tünelimizi tamamladık ve hizmete sunduk. Kalan 20 tünelden 6 tanesini önümüzdeki bir-iki ay içinde açacağız. Kaldı 14 tünel. Bu 14 tünelden de şuanda 8 tanesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 6 tanesinin de ihalesine önümüzdeki günlerde çıkacağız. Hedefimiz en geç 2019’da Akdeniz sahil yolunu vatandaşların hizmetine sunmaktır” ifadelerine yer verdi.

Demiryolu yatırımlarına da değinen Bakan Elvan, “Mersin’i Ankara’ya ve İstanbul’a Konya’ya bağlayan hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor. Şuanda Konya ile Karaman arasındaki hızlı tren çalışmaları alt yapı itibariyle bitti. Karaman-Ulukışla arasında çalışmalar başladı. Mersinimize kadar bu hat uzanacak” açıklamasında bulundu.

(Benan Özben / İHA)

Etiketler: Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Şehir Hastanesi


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