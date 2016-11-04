Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hindistan’daki temasları kapsamında basın toplantısı düzenledi. Bakan Elvan, “15 Temmuz akşamı Türkiye bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı.

FETÖ’nün bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın halka seslenişi ve kararlı duruşu ve halkımızın demokrasiye olan bağlılığı ile bertaraf edildi. Bu hainlere yönelik olarak da gerekli çalışmalar yürütülüyor. Hem kamu kurum kuruluşlarımızda hem de finansal açıdan destek sağlayanlar bunun cezasını çekmeye başladılar. Bundan sonra da çekecekler. Bunların kökünü kazıyacağız. Hindistan’da da bu FETÖ’ünün bir yapılanması söz konusu. Burada da 4 okul, uluslararası bir ilkokul kolejleri var. Bu terör örgütünün buradaki yapılanmaları için önlem alınması, bu terör örgütü sadece Türkiye için değil, Hindistan için de, diğer ülkeler için de tehdit oluşturduğunu ifade ettim” ifadelerini kullandı.

Hindistan ve Türkiye’nin terörden çok çekmiş iki ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Elvan, “Hindistan’ın terör karşısındaki hassasiyetini biliyoruz. Benzer hassasiyet bizde de var. Bu terör örgütlerine karşı gereken tavrı Hindistan hükümetinin net bir şekilde ortaya koyacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Elvan, Hindistan’ın küresel düzeyde önemli bir ülke olduğunu kaydederek, “Hindistan'ın son yıllarda büyük bir büyüme performansı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ortalama yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirdi. Yine özellikle yoksulluğu azaltma yönünde ciddi bir mücadele içinde. Son 10 yıl içinde yüzde 10’luk bir azalma olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, “Son 14 yılda sermaye girişi hızla arttı. Bugüne kadar Türkiye’ye 170 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi oldu. 2015’te 17 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi söz konusu. Türkiye, rekabet edebilen güçlü bir ekonomiye sahip. Darbe girişimi sonrası ekonomik göstergelere baktığımızda tüm kamu kuruluşlarımızın darbe girişiminden sonra normal çalışma temposunda gitmesi, ekonomimizde son derece sınırlı etki oluştuğunu biliyoruz” dedi.