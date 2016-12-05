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Bakan Elvan, Kasım ayı enflasyon rakamını değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon patikasının tahminler doğrultusunda ilerlediğini açıkladı.

Bakan Elvan, Kasım ayı enflasyon rakamını değerlendirdi

05 Aralık 2016 14:22

Bakan Elvan, Kasım ayı enflasyon rakamı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında beklentilerin altında gerçekleşerek yüzde 0,52 oranında artış göstermiştir. TÜFE’nin yıllık artışı Ekim ayında yüzde 7,16 iken Kasım ayında yüzde 7’ye inmiştir. Endekste yıllık artışta azalma eğiliminin devam ettiği görülmektedir. Buna göre enflasyon patikası tahminler doğrultusunda ilerlemektedir" ifadesini kullandı.
"Kasım ayı enflasyonunda etkili olan kalemlerden birincisi giyim ve ayakkabı fiyatlarının mevsimsel olarak yüzde 3,89 artış göstermesidir" diyen Elvan, şunları kaydetti:

" İkinci etkili grup ise fiyatları yüzde 0,89 oranında artan konut grubudur. Öte yandan, gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatlarında yüzde -0,58 azalma kaydedilmiştir. İşlenmiş gıda ürünleri fiyatları yüzde 0,29 oranında artarken, işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarında yüzde 1,39 oranında azalma gözlenmiştir. Gıda fiyatlarındaki gerileme TÜFE artış oranını sınırlamıştır.

Başta ABD’deki Başkanlık seçimi olmak üzere dış piyasalardaki gelişmelere, özellikle bölgemizdeki jeopolitik risklere ve diğer tüm belirsizliklere rağmen ortaya çıkan rakam ekonomimiz açısından olumlu bir göstergedir. Bu gelişmeler altında, Tüketici Fiyat Endeksinin Orta Vadeli Programda (2017-2019) 2016 yılı için yapılan yüzde 7,5 tahmine yakın bir seviyede gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Mali disiplinden hiçbir şekilde taviz vermeden, ekonomimizin büyümesi ve milletimizin refah seviyesinin artırılması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan tedbirleri kararlı bir şekilde vakit geçirmeden almayı ve yapısal reformları bir bir hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."  

Etiketler: lütfi elvan


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