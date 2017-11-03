Bakan Elvan: Milletimizin de desteğiyle terör örgütlerini tamamen ortadan kaldıracağız

Çeşitli programlara katılmak üzere Karaman’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Orman ve Su İşleri Başkanı Veysel Eroğlu, Karaman Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, hükümet olarak terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini, tek bir terör örgütü mensubu kalmayınca kadar da bu mücadelenin süreceğini söyledi.

Bakan Elvan, Hakkari’de dün şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyerek şöyle konuştu:

“Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Hükümet olarak kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Bu terör örgütlerinin kökünü kurutuncaya kadar hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Allah’ın izniyle de bu terör örgütlerinin de kökünü kurutacağız. Hiçbir şekilde bizi bu saldırılar yıldırmayacaktır. Biz daha da güçlü bir şekilde bunları nerede olurlarsa olsunlar inlerine kadar girip ister içeride ister dışarıda etkisiz hale getirmek için yoğun bir şekilde hem silahlı kuvvetlerimiz hem emniyet mensuplarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Allah’ın izniyle hep birlikte milletimizin de desteğiyle bunları tamamen ortadan kaldıracağız.”

“Türkiye güçlenmeye ve büyümeye devam edecektir”

Bakan Elvan, bugün AK Parti’nin iktidara gelişinin 15. yılı olduğunu hatırlatarak, tüm engellemelere rağmen Türkiye’nin güçlendiğini ve büyümeye devam ettiğini söyledi. Bakan Elvan, “3 Kasım iktidara geldiğimiz ilk gün. Bu anlamlı günde Karaman’da olmaktan da son derece mutluyum. Son 15 yılda hiç kimsenin hayal dahi edemediği yatırımları gerçekleştirdik. Atılımları yaptık. Türkiye’nin büyümesi için katkıda bulunduk. Refah düzeyini artırdık ve ekonomik açıdan gerçekten güçlü bir ülke konumuna getirdik. Sizlerde biliyorsunuz son 5-6 yılda hükümetlerimizin önüne engel üstüne engel koymaya çalıştılar. Muhtıralar, Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, parti kapatma girişimleri, 15 Temmuz darbe girişimi gibi. Tüm bunları dikkate aldığımızda biz Türkiye’yi büyütmeye çalıştıkça bizim önümüzü birileri kesmeye çalıştı. Ama biz yılmadık. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ettik. Milletimizin desteğiyle 2003-2016 döneminde o kadar zorlu engellere rağmen Türkiye yılda ortalama yüzde 5.10’da büyümüştür. Bu müthiş bir büyüme performansıdır. Türkiye güçlenmeye ve büyümeye devam edecektir. Yeter ki milletimizin bizim arkamızda olsun” diye konuştu.

“Karaman’a 14 müjdeyle geldik”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Karaman’a 14 müjdeyle geldiklerini kaydetti. Bakan Eroğlu, Karaman’a geliş sebeplerinden en önemlisinin 8 tesisin temelini atacaklarını belirterek, “Bu tesislerimizden kısaca bahsedersek Ermenek Kazancı Barajı ve Sulaması, Sarıveliler Akbendi Barajı ve Sulaması, Merkez Yılangömü Göleti ve Sulaması, Merkez Taşkale Göleti Sulaması, Başyayla Üzümlü Göleti ve Sulaması, Merkez Yollarbaşı Göleti ve Sulaması birde Ermenek Zeyve köyü Taşkın Koruma Tesisi’nin temelini atacağız. Bu 8 tesisin toplam bedeli 120 milyon liradır. Karaman’a 14 müjde ile geldik. 115 milyon liralık yatırım yapacağız. Biz Karaman’ı çok seviyoruz. Karaman’a ne yapılsa azdır. DSİ’nin 7 müjdesinden ikisi baraj ve sulama dördü ise gölet ve sulamadır. Orman ve ağaçlandırma konusunda bakanlığımızın çalışmaları da devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar 44 bin 596 dekar alanda 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından muhtarlarla bir araya gelen Bakan Elvan ve Eroğlu, Karaman Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

