Bakan Elvan: 'Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımızı hazmedemiyorlar'

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalkınma Bakanı Elvan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın sözlerini değerlendirerek, “Bu milli iradenin hazmedilemediğinin bir göstergesidir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımızı hazmedemiyorlar. O koltukta milli iradenin oturmasını içlerine sindiremiyorlar. Niye, çünkü onlar faşist ve diktatör ifadesi kullanmışlardır. Otursunlar kendilerine baksınlar. Kendi yüzlerine baksınlar. Onlar diyorlar ki millet olmasın, vesayet olsun istiyorlar. Başbakanımız bu şahsiyete aslında güzel bir isim koydu. CHP Parti sövücüsü dedi. Ey parti sövücüsü Recep Tayyip Erdoğan senin dediğin gibi olsaydı sen orada ağzından salyalar saçarak bağıramazdın. Demokratik bir ülkede yaşıyorsun ve artık şunu anla. Bu ülkede vesayet dönemi AK Parti iktidarlarıyla tarihe karışmıştır. Bir tek gerçek vardır. O da milli iradedir” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, “Biz bugün size teşekkür etmek için geldik. Neden AK Parti 2001 yılında kuruldu ama hemen akabinde 3 Kasım 2002’de iktidar olduk. Dolayısıyla bugün de gerçekten tarihi bir gün. Böyle tarihi bir günün yıldönümünde Karaman’dayız. Karaman, AK Parti’ye çok büyük destek verdi. Sizleri alkışlıyorum tebrik ediyorum. 2019 yılında yapılacak seçimlerde inşallah yine Karaman en büyük desteği verecektir” şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu, hükümet olarak terör örgütleriyle mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini, tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, bu vatanın müdafaası için şehit düşen güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet diledi, terör örgütlerine ve teröre destek verenlere beddua etti.

AK Parti İl Teşkilatı ziyaretinin ardından Bakanlar Elvan ve Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikalarının dağıtım törenine katılmak üzere Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’ne geçti.

Mehmet Dağlı