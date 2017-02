Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MÜSİAD) Doğu ve Güneydoğu’da yatırım ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen Cazibe Merkezleri Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Elvan, toplantı da program ile birlikte 10 bin kişiye yakın istihdam sağlanması öngörüldüğünü belirtti. Ulaşım, sağlık, eğitim alt yapısı itibariyle güçlü bir Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kavuşulduğunu belirten Elvan, "Hükümetlerimiz döneminde özelikle doğu ve güneydoğu bölgesine yönelik çok değişik tedbirler alındı. Fiziki alt yapı alanında inanılmaz yatırımlar gerçekleştirdik. Ki sadece iki bölgeye yılda yaklaşık 10 milyar liralık kamu yatırımı yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Ulaşım, sağlık, eğitim alt yapısı itibariyle güçlü bir Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine kavuştuk şuanda. Yeni Cazibe Merkezi programı ile şunu çok iyi açıklıkla ifade etmek istiyorum. Yatırımının başından sonuna kadar olan süreçte biz yatırımcıyla birlikte olacağız. Yani bu yatırım kamu ve özel kesimin, yatırımcımın birlikte el ele yürüdüğü bir süreç olacak" dedi.

"Önünüze çıkan her engeli biz kaldıracağız"

Bakan Elvan program dahilinde önemli yatırımcının önüne çıkan her engeli hükümetin kaldıracağını söyleyerek "Biz yatırımcının eline bir teşvik belgesi verip gidiniz bu yatırımınızı yapınız demeyeceğiz. Önemli teşviklerimiz var. Ama bunun ötesine geçiyoruz. Proje fikrinden fizibilite çalışmasına, fizibilite çalışmasından arsa teminine, arsa temininden bina yapımına, bina yapımından makine, teçhizat alımına, makine, teçhizat alımından personel alımına, personelin eğitimine, personel eğitiminden işletme aşamasına geçinceye kadar olan tüm süreçte devlet, hükümet, kamu olarak biz sizin yanınızda olacağız. Bu ne demek? bunun anlamı şu, herhangi bir sorunla karşılaştığınızda o sorunu çözecek olan siz değil biziz. Yatırımın tüm süreçlerinde size danışmanlık yapacağız. Size müşavirlik yapacağız. Önünüze çıkan her engeli biz kaldıracağız, siz değil. Herhangi bir danışmanlık müessesesine de ihtiyacınız yok onu verecek olanda biziz geçmiş sistemlerle karşılaştırdığımızda birinci temel farkı bu. İkinci temel farkı ise, bu bir paket program yatırımın başından sonuna kadar olan süreci destekleyen bir mekanizma ön gördük. Yani yatırımcı daha işin başında, devletten ne kadarlık bir destek alacağını, ne kadarlık bir kredi alacağını, hangi harcamaların kamu tarafından karşılanacağını ne kadarının kendisi tarafından karşılanacağını bilecek. Şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 27 Şubat

Bakan Elvan programa katılımda son başvuru tarihini 27 Şubat olarak belirlediklerini söyledi. Elvan, şu bilgileri paylaştı: "Diyelim ki siz bir yatırım yapmak istediniz yüzde 40’ını öz kaynakla yapacaksınız, yüzde 60’ını krediyle yapacaksınız. Yüzde 40’lık öz kaynağınız var, teşvik belgesini aldınız ama kredi alma noktasında sıkıntı yaşadınız. Ne oluyor o zaman atmış olduğunuz adımı tamamlayamıyorsunuz böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaksınız. Daha işin başında kredi alacağınızı garanti edeceğiz. Sizin neleri yapacağınızı, bizim neleri yapacağımızı söyleyeceğiz ikinci temel farkı da bu. Üçüncüsü biz o bölgede yapılan yatırımların, kurulan üretim tesislerinin sürdürülebilir olabilmesi için, rekabet güçlerinin yüksek olabilmesi için, firmalarımızın rekabet gücünü artırmak için de şöyle bir yöntem izliyoruz. Biz her bir ilde, her bir alt bölgede sanayi kümeleri oluşturacağız. Örneğin ayakkabı imalatı yapmak isteyenler varsa diyeceğiz ki Şanlıurfa’ya gideceksin. Senin İlin Şanlıurfa, sağlık ile ilgili bir yatırım yapmak istiyorsanız şu gideceksiniz diyeceğiz. Elbette siz il tercihini yapacaksınız ama biz başvuruları bütün olarak aldıktan sonra bu ayın 27’sine kadar süre verdik. Başvuruları aldıktan sonra hangi ilde, hangi tür yatırımların yapılacağına biz karar vereceğiz. Neden ? Çünkü biz o illerde bir kümelenme oluşturmak istiyoruz. Bunu oluşturmadığımız takdirde sürdürelebilir bir faaliyet yürütmesi oldukça zor. Başvurular değerlendirildikten sonra biza artık o işadamımızla birlikte çalışacağız. Onun bir danışmanı olarak onun bir yardımcısı olarak bankadaki arkadaşlarımız yatırım yapacak olan firmayla birlikte çalışacak. Her türlü sorununuzu biz çözeceğiz".

Ali Canberk Özbuğutu - Gül Kaba