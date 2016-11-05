Bakan Elvan ve eşi Zeliha Elvan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak ile birlikte ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı’nın 43. gününde teröristlerle çıkan çatışma sonrasında şehit düşen Uzman Onbaşı Ali Gölge’nin Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Ziyarette Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve ilçe protokolü de hazır bulundu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve şehit için okunan dualarla devam eden taziye ziyaretinde, Bakan Elvan ve Vali Çakacak şehidin babası Hüseyin Gölge ile yakından ilgilenirken, eşi ise şehidin annesi Elif Gölge'yi teselli etmeye çalıştı. Acılı baba Hüseyin Gölge’nin taleplerini dinleyen Bakan Elvan, daha sonra şehidin babasına Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağını teslim etti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan daha sonra beraberindekilerle birlikte Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu şehit olan ve geçtiğimiz hafta sonu sonsuzluğa uğurlanan Piyade Onbaşı Barbaros Yılmaz’ın Silifke'nin Sayağzı Mahallesi'nde ikamet eden ailesine de taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Annesi ve babası vefat ettikten sonra halası ve eniştesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Şehit Yılmaz’ın dedesi Veli Öz ve anneannesi Esma Öz’ün Türk bayrakları ile donatılan evini ziyaret eden Bakan Elvan, şehit ailesine baş sağlığı diledi.