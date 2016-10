Bir dizi incelemede bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Mersin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti'nin 17. Siyaset Akademisi'nin açılışına katıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) gerçekleştirilen açılışta Bakan Elvan ve Tüfenkci'ye, AK Parti Mersin milletvekilleri Yılmaz Tezcan ile Cumhur Taşkın, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile partililer eşlik etti. Burada akademiye katılanlara ilk ders kapsamında konuşan Bakan Lütfi Elvan, siyaset akademisine katılan herkese başarılar dileyerek, “Yaklaşık 3 ay süreyle devam edecek Siyaset Akademisi’nden sadece Mersin’in siyaseti bağlamında değil Türkiye, dünya siyaseti bağlamında inşallah önemli siyasetçileri aramızdan çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

"Hain terör örgütüne yönelik faaliyette bulunan kim varsa bunların hepsi temizlenecektir"

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir karakola yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan asker ve vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Elvan, “PKK hain terör örgütünün yine kalleşçe saldırısı sonucunda 10 askerimiz ve 8 vatandaşımız şehit oldu. Biz bölücü terör örgütü başta olmak üzere DAEŞ gibi, FETÖ gibi tüm terör örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda bölücü terör örgütünün tüm inlerine, saklandıkları mağaralara, o sarp kayaların arasında bulunan o mağaralar içerisindeki yerleşim yerlerine teker teker girip, bunları temizliyoruz. Allah'ın izni ile Türkiye'mizin her bir metrekaresi karış karış gözden geçirilecek ve bu hain terör örgütüne bulaşan, hain terör örgütüne yönelik faaliyette bulunan kim varsa bunların hepsi temizlenecektir, bundan emin olun, bu konuda kararlıyız” şeklinde konuştu.

Türk milletinin asil ve gazi bir millet olduğunu belirten Elvan, “Bunun en son örneği de 15 Temmuz’da tek yürek olarak, 81 ilimizde bütün ilçelerimizde işgalcilere, kökü dışarıda ihanet şebekelerine meydanı boş bırakmamak için nöbet tutmasıdır. Siyaset bilimi Batı'da yakın zamanlarda yüksek öğretim kurumlarında okutulmaya başlandı. Batı'daki geçmişine baktığınızda bunun 100 yıllık bir geçmişi olduğunu görüyorsunuz. Oysa bizim ait olduğumuz medeniyette siyaset bilimi özellikle siyasetnameler yazılarak bunlar ilgili yöneticiler ulaştırılarak adeta siyasi hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Bunlar 11. yüzyıldan beri gelen bir olaydır” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan siyasetin bürokrasiyi yönetmesi, bürokrasinin siyaseti yönetmesi değil”

Siyasetin her ne kadar devlet işlerini yürütme ve düzenleme sanatı olarak tanımlansa da kendilerinin siyasi anlayışlarının bundan çok daha fazla olduğunu vurgulayan Elvan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkemiz, hükümet olarak yaptığımız her yatırımın, getirdiğimiz her hizmetin merkezinde yer almaktadır. Bizim siyaset anlayışımız aslında siyasetin tanımının üzerine çıkan bir anlayıştır. Türkiye Cumhuriyeti dönemine baktığımızda gerçek anlamda ilk kez vatandaşla bütünleşen, vatandaşla kaynaşan, vatandaşın derdini dert edinen bir partidir AK Parti. Bürokrasi ile siyaset kurumu arasında sadece Türkiye’de değil bütün dünyada çekişmeler oluyor, olacaktır. Bürokrasinin sorumluluğu var, siyaset kurumunun farklı bir sorumluluğu var. Ancak siyaset kurumu ne kadar güçsüz olursa, bürokrasi o kadar güçlü ve ülkeyi yöneten bir konuma gelir. Ama siyaset kurumunuz güçlüyse milletin sesi olan o siyaset kurumu bürokrasiyi yönetir. Burada önemli olan siyasetin bürokrasiyi yönetmesi, bürokrasinin siyaseti yönetmesi değil” dedi.

“Kişi sadakat sahibi olmalıdır”

Liyakatın kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Elvan, “Bir kişinin, bir yöneticinin liyakat sahibi olması önemlidir. Kişi işin ehli olmalıdır ama aynı zamanda sadakat sahibi olmalıdır. İşte bu en son FETÖ darbe girişimi neticesinde şu ortaya çıkmıştır. Geçmişte evet yeterlilik açısından kendisini yetiştirmiş ama devletine, milletine, bayrağına, ülkesine sadakat sahip olmayan teröristler yetişmiştir. Bilgi, birikim sahibi olabilirsiniz ama bu millete, bu devlete, bu bayrağa sadakatiniz yoksa o zaman bunun da bir anlamı yok. Aslında insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı bizim Anadolu’daki siyaset geleneğimizin, devlet geleneğimizin de şiarı olmuştur” diye konuştu.

“Milletin söz hakkını asla vesayetçilere, darbecilere teslim etmedik, etmeyeceğiz”

Hükümete geldikleri ilk günden beri vesayete karşı hep mücadele ettiklerine dikkat çeken Elvan, “Bundan sonra da önümüze çıkarsa mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne yazık ki yakın tarihimizde vesayetin sıkça uygulandığı, görüldüğü günler olmuştur. Halktan kopuk, halkı dışlayan, yerine göre halkın yaşam tarzını küçümseyen siyasi davranışlar gelişmiştir. Siyaset doğası gereği merkezinde insan olan bir meslektir. Milletten sözü 27 Mayıs darbesiyle, 1971 muhtırasıyla, 12 Eylül darbesiyle, 28 Şubat postmodern darbesiyle aldılar. Biz AK Parti harekatı olarak milletle birlikte hareket ettik, milletin söz hakkını vesayetçilere, darbecilere asla teslim etmedik, bundan sonra da asla teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Terör örgütleri asla bizi bölemeyecek, parçalamayacak ve zayıflatamayacak"

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak da Elvan, “Milletimiz tanklara, savaş uçaklarına karşı durarak, şehit, gazi vererek, devletin kurumlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devletin evlatlarını bombalayanlara müsaade etmedi hele hele bundan sonra asla müsaade etmeyecektir. Bu süreçte adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle vatandaşlarımız birliğimize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktı. Köprüde şehit düşerken elinde tuttuğu bayrağı yere düşürmemek için direnen kardeşimizin İstanbul surlarında bayrağını düşürmeyen Ulubatlı Hasan’dan farkı yoktur. İstiklal harbinde kadınlarımızın, 15 Temmuz’da kamyon kullanan bacılarımızdan farkı yoktur. Yenikapı ruhunun Halide Edip’in konuşma yaptığı Sultanahmet ruhundan farkı yoktur. Türk milleti kendi kodlarıyla oynanmasına bugüne kadar müsaade etmemiştir, bundan sonra da asla müsaade etmeyecektir. Asya, Avrupa ve bütün medeniyetler ve kültürlerle tarih boyunca temas kurarak, tarihin akışını değiştirmiş bir millet, kimin kucağında belli olmayan, omurgasız, karaktersiz, gavura hizmet eden FETÖ'cülere de DAEŞ'cilere de PKK'lılara da asla izin vermeyeceğiz, bunlar da hiçbir zaman ülkemizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar ve asla bizi zayıflatamayacaklar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve Tüfenkci'ye plaket verildi.

Koray Ünlü