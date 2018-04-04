Bakan Elvan: 'Terörle mücadelemiz, gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor'



2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı Hazırlıkları İçin Samsun’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, toplantının ardından makam ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret eden Elvan, burada açıklamalarda bulunduktan sonra AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman’ı makamında ziyaret ederek gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

“Terörle mücadelemiz, gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor”

Türkiye’nin birçok alanda savaş verdiğinin ifade eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. Biz, kendi görev ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Kendi inandıklarımız çerçevesinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle bugüne kadar nasıl başarılı olmuşsak, 2019’da da hem yerel yönetim seçimlerinde hem de genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar başarılı olacağız. Bu başarımızı da tüm dünyaya ilan edeceğiz. 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Herkes ülkemize saldırıyor. Türkiye'mize saldırıyor. Afrin’e karşı bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Teröristler ve terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bu bile gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Ama biz, onların dediklerini değil, vatandaşlarımızın dediklerini yapıyoruz. Onların doğruları bizim doğrularımız anlamına gelmiyor. AK Parti iktidarlarının en büyük farkı, kendi kararını kendi veren ve halkıyla bütünleşen bir parti olmasıdır. Birilerinin telkinleriyle, yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değiliz. Biz, ‘vesayet odaklarını ortadan kaldıracağız’ dedik. Artık bizim anlayışımızda vesayet yok. Halk ne diyorsa o. Birçok STK’lar basında bile şunu kullanmıştır: ‘Biz, hükümetler kurar, hükümetler indirirdik’ ifadesini kullanmışlardır. Bunların hepsi geride kaldı. Gerçek anlamda halk ne diyorsa o olacaktır” diye konuştu.

“Samsun, dünyada küresel ölçekte söz sahibi olabilecek bir il konumuna mutlaka gelecektir”

Konuşmasının son kısmında da Samsun’da edindiği izlenimlerden ve Samsun’un potansiyelinden bahseden Bakan Elvan, “Bundan sonraki süreçte İl Başkanımız Hakan Karaduman önderliğinde Samsun’da Allah’ın izniyle başarı göstereceğiz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı yıllardan beri tanıyorum. Bürokrat olduğum zamanlarda da birlikte çok çalıştık. Samsun’da çok büyük gelişmeler oldu. Koymuş olduğumuz hedeflerin teker teker gerçekleştirilmiş olduğunu görüyorum. Bu da bizleri çok memnun ediyor. Samsun, sadece Türkiye’de değil, dünyada küresel ölçekte söz sahibi olabilecek bir il konumuna mutlaka gelecektir. Samsun, yenilikçilik kapasitesi en yüksek olan illerimizden bir tanesi konumunda bulunuyor. Yenilikçilik ve girişimcilik ruhunun yüksek olduğu bir ildir Samsun. Öte yandan yenilikçi ürünler açısından da oldukça başarılı bir il'siniz. Samsun sadece sözde değil, üretim hattında da oldukça başarılı bir şehir. Bu başarı Samsun’un, firmaların, ihracatın ve refah seviyesinin daha da yükselmesine vesile olur” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz: “Samsun’da üretip, Trabzon’dan ihraç ediyoruz”

Samsun’da yetişen ürünleri, Samsun’dan ihraç etmek için çalışma yürüttüklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Bugün yapılan toplantıda da bahsedildi. Karadeniz’de en fazla fındık üreten illerden bir tanesiyiz. Samsun olarak yılda 100 bin ton fındık üretiyoruz. 100 bin ton da Giresun üretiyor. 200 bin ton da Ordu üretiyor. 3 ilde toplam 400 bin ton fındık üretiliyor. Trabzon’da ise 50 bin ton fındık üretiliyor. Ancak bu illerde toplanan bütün fındıklar Trabzon Limanı’ndan yurt dışına ihraç ediliyor. Biz bir şeyler üretiyorsak, ihracatını da buradan yapmalıyız. Ürünlerin KDV’sinden burada istifade etmeliyiz. O şehirler de bizim ülkemizin şehirleri bir kaygı içerisinde değilim. İyiye gidiyoruz. İşlerin daha iyi olması için daha fazla heyecan ve daha fazla koşmamız gerektiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman da Samsun’a gelen ve parti teşkilatı hakkında olumlu yorumlar yapan Bakan Elvan’a teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarını seçimlere yönelik yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Bakan Elvan, makam ziyaretlerinin ardından toplantıdaki son detayları almak için tekrar 11. Kalkınma Planı Hazırlıkları toplantısına katılmak için yola çıktı.

Erdi Demür