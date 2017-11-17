Diğer
Kategoriler

Bakan Elvan, Türk Amerikan İşadamları Zirvesi'ne katıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD/YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir. ABD'den beklentilerimiz Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan meselelerde gerekli dayanışmayı göstermesidir. Müttefikliğe uygun olmayan adımlar atmak hiçbir zaman da doğru değildir” dedi.

Bakan Elvan, Türk Amerikan İşadamları Zirvesine katıldı

17 Kasım 2017 16:23
Bakan Elvan, Türk Amerikan İşadamları Zirvesi'ne katıldı - Tıkla İzle

Türk Amerikan İşadamları Derneği'nin (TABA) düzenlediği Türk - Amerikan Sanayi ve Ticaret İşbirliği Zirvesi'nde konuşan Bakan Elvan, ABD ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan köklü bir işbirliği bulunduğunu kaydeden Bakan Elvan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör ve mülteci krizi sorunlarını hatırlattı. Başta Suriye ve Irak olmak üzere terörle mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi, PKK ve DEAŞ terörüne karşı ortak mücadele verilmesinin öncelikli olduğunu söyleyen Bakan Elvan, “ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD/YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir. ABD'den beklentilerimiz Türkiye'nin mili güvenliğine tehdit oluşturan bu meselelerde gerekli dayanışmayı göstermesidir. Müttefikliğe uygun olmayan adımlar atmak hiçbir zaman da doğru değildir. Bu çerçevede de FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği yapılması, örgütün finansal kaynaklarının kesilmesi ve istihbarat paylaşımının yoğunlaştırılması ABD tarafından beklentimizdir” diye konuştu.

ABD ile vize sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Elvan, “2 ülkedeki temsilciliklere 6 Kasım’dan itibaren kısıtlı şekilde Türk ve ABD vatandaşlarının vize başvuruları alınmaya başlandı” ifadelerini kullandı.
Kalkınma Bakanı Elvan, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Amerikan Konsolosu Linda Stuart Specht, Türk Amerikan İşadamları Derneği yöneticileri, kent protokolü ve iş adamlarının katıldığı zirve daha sonra basına kapalı devam etti.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç