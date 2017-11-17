Bakan Elvan, Türk Amerikan İşadamları Zirvesi'ne katıldı

Türk Amerikan İşadamları Derneği'nin (TABA) düzenlediği Türk - Amerikan Sanayi ve Ticaret İşbirliği Zirvesi'nde konuşan Bakan Elvan, ABD ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan köklü bir işbirliği bulunduğunu kaydeden Bakan Elvan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör ve mülteci krizi sorunlarını hatırlattı. Başta Suriye ve Irak olmak üzere terörle mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi, PKK ve DEAŞ terörüne karşı ortak mücadele verilmesinin öncelikli olduğunu söyleyen Bakan Elvan, “ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD/YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir. ABD'den beklentilerimiz Türkiye'nin mili güvenliğine tehdit oluşturan bu meselelerde gerekli dayanışmayı göstermesidir. Müttefikliğe uygun olmayan adımlar atmak hiçbir zaman da doğru değildir. Bu çerçevede de FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği yapılması, örgütün finansal kaynaklarının kesilmesi ve istihbarat paylaşımının yoğunlaştırılması ABD tarafından beklentimizdir” diye konuştu.

ABD ile vize sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Elvan, “2 ülkedeki temsilciliklere 6 Kasım’dan itibaren kısıtlı şekilde Türk ve ABD vatandaşlarının vize başvuruları alınmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Bakanı Elvan, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Amerikan Konsolosu Linda Stuart Specht, Türk Amerikan İşadamları Derneği yöneticileri, kent protokolü ve iş adamlarının katıldığı zirve daha sonra basına kapalı devam etti.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

